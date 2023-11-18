تورينو (إيطاليا): تأهل الإيطالي يانيك سينر إلى نهائي بطولة "أيه تي بي" الختامية في كرة المضرب، بفوزه في الدور نصف النهائي السبت على الروسي دانييل مدفيديف 6 3 و6 7 (4/7) و6 1 أمام جماهيره في تورينو.

وبات سينر المصنف رابعاً عالمياً أول إيطالي يصل إلى نهائي البطولة الختامية للموسم، ليواجه الفائز من نصف النهائي الناري الآخر في وقت لاحق بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني كارلوس ألكاراس.

وأصبح اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً الآن أمام فرصة الفوز بأكبر لقب في مسيرته في نهاية أفضل موسم له حتى الآن، مع ظفره بأربع دورات.

وفي انتصارين من تلك الألقاب، في فيينا وبكين، ظفر سينر على حساب مدفيديف في النهائي، وفاز السبت بمباراته الثالثة توالياً ضد الروسي المصنف ثالثاً عالمياً.

وسيطر سينر مبكراً في الشوط الرابع من المجموعة الأولى، عندما كسر إرسال مدفيديف ثم عوّض تأخره 0 30 في الشوط التالي ليتقدم 4 1.

وعلا التصفيق الحاد في أرجاء الملعب عندما حسم المجموعة، لكن مدفيديف لم يستسلم أمام الدعم الكبير الذي حظي به صاحب الأرض.

إلى النفس الأخير

وذهب اللاعبان إلى النفس الأخير من التحدي في المجموعة الثانية، وحافظا على إرسالهما وسددا ضرباتهما سلسلة تبادلات طويلة.

واستعاد مدفيديف توازنه في المباراة بحسمه المجموعة في شوطها الفاصل، إذ بدت إرسالاته قوية أمام سينر الذي بدت عليه علامات التراجع، رغم أن الروسي هو الذي طلب العلاج فور إدراك التعادل.

لكن الشوط الثاني السيئ بغرابة من مدفيديف في المجموعة الثالثة، والذي انتهى بارتكاب خطأ مزدوج، أدى إلى كسر إرساله من سينر.

وبدا الروسي غاضباً من أخطائه ومن الجماهير، فاستغل الإيطالي الموقف وكسر إرساله مرة أخرى في الشوط السادس، واحتاج سينر 10 دقائق تقريباً وثلاث نقاط فاصلة ليحقق فوزاً ملحمياً.

ومن المتوقع أن تكون مباراة نصف النهائي الأخرى السبت مواجهة قوية، حيث يواصل ديوكوفيتش سعيه للحصول على لقبه السابع القياسي في البطولة الختامية.