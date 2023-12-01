برشلونة: وضع البرتغالي جواو فيليكس مهاجم برشلونة حدا لصيام طويل عن التسجيل بهدف حاسم هذا الأسبوع، في توقيت مشؤوم لفريقه أتلتيكو مدريد الذي يزور العاصمة الكاتالونية الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجّل المهاجم البرتغالي الشاب ابن الـ 24 عاما المعار من أتلتيكو هدف الفوز أمام بورتو البرتغالي 2 1 ليساهم في بلوغ برشلونة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خروجين مذلين تواليا من دور المجموعات، ما منحه الثقة قبل استقباله فريقه السابق.

تألق فيليكس في مستهل مغامرته في كاتالونيا بعد انتقاله الصيفي على سبيل الإعارة من العاصمة مدريد، لكن سرعان ما خفت بريقه ففشل في التسجيل بقميص فريقه الجديد منذ منتصف أيلول/سبتمبر في سلسلة قاحلة من 12 مباراة.

ويأمل فيليكس في أن يسرق الأضواء مجدداً بعد فترة عصيبة في العاصمة، حيث لم يرتق إلى قدر الآمال بعدما انتقل إلى صفوف أتلتيكو مقابل صفقة ضخمة بلغت 138 مليون دولار في عام 2019 قادما من بنفيكا ليحل محل الفرنسي أنطوان غريزمان الذي غادر إلى برشلونة.

شعور بالاحباط

فشل مهاجم منتخب "الديوك" في ترك أي تأثير في كاتالونيا وعاد إلى أتلتيكو حيث يتألق هذا الموسم، في حين شعر فيليكس بالاحباط رغم اظهاره لجودته في بعض المباريات، إلا انه افتقد لعنصر الاستقرار.

وبدا واضحا أن المهاجم الشاب لا يتناسب مع رغبات سيميوني في فريق يعمل بلا هوادة في جميع أنحاء الملعب، في حين يفضّل فيليكس اللعب بإيقاعه الخاص وقد تألق في الفوز على بورتو بهدفه المتقن وتسديدة أخرى اصطدمت بالعارضة.

وفي وقت تبدو الأمور أكثر إشراقا بالنسبة لفيليكس في برشلونة، وجد نفسه وفريقه في موضع تساؤل خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعدما خسر رجال المدرب تشافي هرنانديس الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد 1 2، وأمام شاختار دانييتسك الاوكراني 1 0 في المسابقة القارية الأم، وأظهروا صورة سيئة محلياً في الفوز على ريال سوسييداد 1 0 وألافيس 2 1، والتعادل مع رايو فايكانو 1 1.

يبدأ بطل إسبانيا عطلة نهاية الأسبوع متخلفا بفارق أربع نقاط عن المتصدر ريال مدريد ووصيفه جيرونا (35 نقطة لكل منهما)، وبينما يتساوى مع أتلتيكو، فإن فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لديه مباراة مؤجلة.

"نقطة تحوّل"

ويأمل هرنانديس في أن يساعد هدف الفوز الذي سجله فيليكس والوصول إلى الدور التالي في دوري أبطال أوروبا النادي على تغيير الأداء، وقال بعد الفوز القاري "أعتقد أننا سيطرنا على اللعب، سيطرنا على المباراة، وأصر على أن الشوط الثاني هو المسار الذي يجب أن نتبعه، وآمل في أن يكون نقطة تحوّل".

وتابع "كان فيليكس جيدا وثاقبا، وسجل الهدف... يحصل المهاجمون على حرية أكبر عندما يسجلون".

ويشكّل فيليكس ثنائيا متفجرا مع مواطنه الوافد الجديد جواو كانسيلو الذي هيأ له الكرة امام بورتو، ومن المرجح أن يزج بهما هرنانديس في التشكيلة الأساسية ضد أتلتيكو.

من ناحيته، يسعى أتلتيكو لمتابعة سلسلة انتصاراته حيث فاز في مبارياته الاربع الأخيرة في مختلف المسابقات.

ريال للاحتفاظ بالصدارة

وسيحافظ ريال مدريد على صدارة الترتيب في حال فوزه على غرناطة صاحب المركز التاسع عشر عندما يتواجهان السبت، بينما يستقبل جيرونا ضيفه فالنسيا في وقت سابق من اليوم ذاته.

ويأمل ريال في أن يرفع سلسلة انتصاراته المتتالية إلى خمس مباريات في مختلف المسابقات، حيث اهدر النقاط للمرة الاخيرة بتعادله سلبا مع رايو فايكانو في المرحلة 12، في حين يسعى جيرونا للعودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادله أمام أتلتيك بلباو 1 1 في المرحلة الماضية.

ويقود المهاجم الغاني إيناكي وليامس فريقه أتلتيك بلباو الخامس مع 25 نقطة عندما يستضيف رايو فايكانو السبت أيضاً.