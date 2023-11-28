مدريد: تنازل جيرونا عن الصدارة لصالح ريال مدريد بفارق الأهداف بعدما توقف مسلسل انتصاراته عند خمس مباريات متتالية، وذلك بتعادله مع مضيفه أتلتيك بلباو 1 1 الإثنين في ختام المرحلة الرابعة عشرة.

ودخل الفريق الكاتالوني مباراته مع ضيفه الباسكي وهو في المركز الثاني بفارق نقطة عن ريال مدريد، الفريق الوحيد الذي تغلب عليه هذا الموسم (3 0 في 30 أيلول/سبتمبر)، وذلك بعد فوز النادي الملكي على قادش 3 0 الأحد.

وبدا الإثنين في طريقه لانتصاره الثاني عشر لهذا الموسم واستعادة الصدارة من رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بفارق نقطتين، بعد تقدمه عبر الأوكراني فيكتور تسيهانكوف في الدقيقة 55.

لكن الغاني الإسباني إنياكي وليامس جنب بلباو الهزيمة الرابعة للموسم وأعاده الى المركز الخامس بفارق الأهداف أمام ريال سوسييداد الفائز الأحد على إشبيلية 2 1، بإدراكه التعادل في الدقيقة 67 إثر هجمة مرتدة.