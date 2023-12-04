مدريد: أعلن ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين اصابة مدافعه الدولي قائده داني كارفاخال في ربلة ساقه اليسرى، من دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وأفاد نادي العاصمة في بيان "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا داني كارفاخال من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تبيّن أنه يعاني من إصابة في العضلة الخلفية لساقه اليسرى. في انتظار تطور حالته".

وحسب العديد من وسائل إعلام محلية، فان مدة غياب كارفاخال (31 عاما) قد تصل إلى شهر.

وخاض كارفاخال الشوط الاول من مباراة الفوز على غرناطة 2-0 السبت ضمن منافسات المرحلة 15 من الدوري، قبل أن يتم استبداله بعد الاستراحة بلاعب الوسط لوكاس فاسكيس.

ويحتل ريال صدارة الترتيب برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن وصيفه جيرونا مفاجأة الموسم، ومتقدما بفارق أربع نقاط عن حامل اللقب برشلونة الثالث.