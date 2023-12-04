القاهرة: عاد سموحة الى سكة الانتصارات التي حاد عنها لأربع مباريات متتالية، وذلك بعدما حول تخلفه أمام ضيفه فاركو الى فوز 2-1 الاثنين على ملعب الاسكندرية في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة مصر لكرة القدم.

وافتتح فاركو التسجيل عبر وليد علي فرج (45+3)، قبل أن يرد سموحة في الشوط الثاني بواسطة البديل فادي فريد (53 و59).

وحقق سموحة رابع انتصاراته هذا الموسم والاول منذ فوزه على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في المرحلة الثالثة في 5 تشرين الأول/اكتوبر الماضي، رافعاً رصيده الى 12 نقطة في المركز السادس موقتاً.

وفي المقابل، فشل فاركو في تحقيق الفوز الثاني له هذا الموسم وتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.