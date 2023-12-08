القاهرة: أعلن لاعب الوسط المصري طارق حامد المعار من اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم الى نادي ضمك، الجمعة اعتزاله اللعب دوليا.

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وكتب صاحب الـ35 عاما، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "على مدار 10 سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي مصر، اليوم أعلن اعتزالي اللعب الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها".

وأضاف لاعب الزمالك السابق "أتوجه بالشكر لكل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم، الآن سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي مصر".

وجاء إعلان حامد لاعتزاله قبل شهر من خوض الفراعنة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في ساحل العاج.

على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي 🇪🇬♥️ — Tarek Hamed (@TarrekHameed) December 8, 2023

مسيرته

وبدأ حامد مشواره مع منتخب مصر في السابع من آذار/مارس 2013 خلال مباراة ودية امام قطر (1-3)، كانت الاولى بين 58 مباراة دولية سجل خلالها هدفا واحدا كان في مرمى مالاوي (4-0) في تصفيات أمم إفريقيا في آذار/مارس الماضي.

وكانت المباراة الدولية الودية ضد الجزائر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي في الإمارات هي الاخيرة لحامد مع الفراعنة حيث دخل بديلا في الدقائق الخمس الاخيرة.

وتواجد حامد مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 في روسيا وشارك في مبارياته الثلاث في الدور الأول، كما خاض معه جميع مباريات كأس أمم إفريقيا 2017 التي حل فيها وصيفا بالخسارة امام الكاميرون 1-2 في المباراة النهائية، كما شارك معه في نسخة 2019 في مصر وخرج من ثمن النهائي.

وغاب حامد عن النسخة الأخيرة في الكاميرون عام 2022 حيث استبعده المدرب البرتغالي كارلوس كيروش عقب توليه المسؤولية خلفا لحسام البدري.

واستبعد حامد أيضا من طرف المدرب الحالي للفراعنة البرتغالي روي فيتوريا على خلفية عدم الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بعد مباراة مصر وجيبوتي في الجولة الاولى من تصفيات كأس العالم 2026 في 16 تشرين لاثاني/نوفمبر الماضي.