Columbus (الولايات المتحدة) : جرّد كولومبوس كرو ضيفه لوس أنجليس أف سي من لقبه بطلاً للدوري الأميركي لكرة القدم بفوزه عليه 2 1 السبت في المباراة النهائية في ولاية أوهايو.

وسجل هدفي كولومبوس الكولومبي كوتشو هرنانديس (33 من ركلة جزاء) والغاني ياو يبواه (37)، وللوس أنجليس الغابوني دنيس بوانغا (74).

وهو اللقب الثالث لفريق كولومبوس بعد عامي 2008 و2020، والاوّل بقيادة مدربه الفرنسي ويلفريد نانسي (46 عاما).

وأمضى نانسي معظم مسيرته التدريبية في أميركا الشمالية منذ عام 2005، فبعدما كان مساعدا لهداف منتخب فرنسا السابق تييري هنري في مونتريال، تسلم المهام الفنية للفريق الاول في 2021، قبل أن ينتقل بعد عامين إلى كولومبوس.

أثنى نانسي على فريقه قائلاً "لقد تطوروا كثيرا كلاعبين وكأشخاص. عندما بدأنا، قلت لهم: +المستحيل هو مجرد رأي+، فقط استمتعوا وسنتطور. وهذا ما حدث وهو أمر لا يصدق".

وتابع "لقد فرضنا أسلوبنا (خلال المباراة). أنا فخور جدا".