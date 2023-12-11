الرياض: تأهل الهلال حامل اللقب الى الدور نصف النهائي مسابقة كأس السعودية في كرة القدم اثر فوزه على التعاون 3-صفر الاثنين على ملعب مدينة الامير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض ضمن الدور ربع النهائي للمسابقة.

سجل للهلال البرازيلي ميشايل ديلغادو (45+2)، والصربي الكسندر ميتروفيتش (51)، والبرازيلي مالكوم دي اوليفيرا (84).

الشوط الأول

جاء الشوط الأول هلاليا مع هجمات خجولة للتعاون وارسل سالم الدوسري كرة في مواجهة المرمى انقذها البرازيلي مايلسون تينوريو الى ركنية (2).

ومن هجمة مرتدة وصلت للغامبي موسى بارو انفرد بالمغربي ياسين بونو الذي امسك بالكرة (16)،

وسدد سالم الدوسري كرة قوية طار لها البرازيلي مايلسون تينوريو وبعدها لركنية (45+1)، ومنها وصلت الكرة الى البرازيلي ميشايل ديلغادو فسددها داخ الشباك رغم تدخل الحارس.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني واصل الهلال ضغطه ومن كرة عرضية ارسلها الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش على رأس مواطنه الكسندر ميتروفيتش أسكنها الاخير قوية في مرمى التعاون هدفا ثانيا للهلال (51)،

لم يكتف الهلال بالهدفين ومرر ديلغادو كرة عرضية وصلت الى مواطنه مالكوم دي اوليفيرا الذي سددها دون مراقبة على يمين مايلسون تينوريو هدفا ثالثا للهلال (84).