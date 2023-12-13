القاهرة: يخوض الزمالك مواجهة صعبة أمام مضيفه المصري على ملعب الجيش ببرج العرب، الخميس في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة للدوري المصري لكرة القدم.

وتأجلت مباراة الاهلي ثاني الترتيب مع ضيفه الاتحاد السكندري السابع، نظرًا لمشاركة بطل إفريقيا في كأس العالم للأندية والمقامة حالياً في المملكة العربية السعودية، حيث سيواجه اتحاد جده السعودي الجمعة على ملعب الجوهرة في الدور الثاني.

ويسعى الزمالك العاشر بـ 11 نقطة، لمواصلة استعادة توازنه محليًا بقيادة مدربه الموقت معتمد جمال، وهو يبتعد عن بيراميدز المتصدر 5 نقاط.

وانتظم الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري في التدريبات الجماعية للفريق عقب انتهاء عقوبة ايقافهم لمدة شهر، بعد مغادرة اللاعبين لمعسكر الفريق في اليوم نفسه من مواجهة فريق زد في المرحلة السادسة التي خسرها "الابيض" آنذاك بنتيجة 1-2.

وأكد معتمد في تصريحات لقناة النادي أن "الفريق لم يصل بعد لأفضل مستوياته لكنه يسير على الطريق الصحيح"، مشيراً الى أنّ الجهاز الفني يعمل لإعادة الفريق لمكانته الطبيعية.

وحذّر جمال لاعبيه من التهاون مشدداً على أهمية مباراة المصري، صاحب المركز التاسع، في مشواره ضمن مسابقة الدوري، وضرورة تحقيق الفوز من أجل مواصلة التقدم، وطالب لاعبيه بـ "ضرورة التركيز وتنفيذ التعليمات بكل دقة".

وفي محاولة للابتعاد بالصدارة، يستضيف بيراميدز صاحب المركز الاول بـ 16 نقطة بفارق نقطتين عن الاهلي (لعب مباراة اقل) على ملعب الدفاع الجوي نظيره بلدية المحلة الثالث عشر بـ 9 نقاط.

وقال محمود فتح الله المدرب المساعد لنادي بيراميدز "اغلقنا صفحة التعادل مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في دوري ابطال افريقيا، ونركز حاليا على مواجهة بلدية المحلة".

واضاف فتح الله في تصريحات تلفزيونية "مواجهة بلدية المحلة صعبة، وهو فريق يملك مجموعة من اللاعبين المميزين، ونحن لدينا دوافع لمواصلة الانتصارات محليا، للحفاظ على الصدارة وفارق النقاط مع منافسينا".

ويستضيف فيوتشر السادس بـ 12 نقطة سيراميكا كليوباترا الرابع بـ 13 نقطة على ملعب السلام،

ويلتقي البنك الاهلي متذيّل الترتيب بثلاث نقاط من فوز وحيد و7 هزائم مع الجونة الحادي عشر برصيد 10 نقاط على ملعب بتروسبورت.

ويبحث البنك الاهلي بقيادة مدربه الجديد طارق مصطفى عن فوز ثان يبعده عن قاع الترتيب.

وتستأنف مباريات المرحلة الجمعة، بمواجهة الداخلية الخامس عشر بـ 6 نقاط مع سموحة الثامن بـ 12 نقطة.

مواجهة صعبة

ويخوض المقاولون العرب السابع عشر بـ 4 نقاط مواجهة صعبة امام مضيفه طلائع الجيش الثالث بـ 14 نقطة على ملعب جهاز الرياضة العسكري .

ويقود المقاولون المدرب الموقت طلعت محرم، خلفا لشوقي غريب الذي أقيل من منصبه اثر تراجع النتائج، بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز خلال 8 مباريات خاضها منذ بداية الموسم، وخسر في اربعة مباريات وتعادل في مثلها.

ويعد شوقي غريب خامس مدرب يرحل عن الدوري المصري منذ بداية الموسم بعد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، والقبرصي نيكوديموس بابافاسيليو مدرب البنك الأهلي، والبرتغالي برونو روماو مدرب فاركو، وميمي عبد الرازق مدرب الداخلية.

ويحل زد اف سي الخامس برصيد 13 نقطة ضيفا ثقيلا على فاركو السادس عشر بخمس نقاط على ملعب الجيش ببرج العرب.

وفي ملعب بترو سبورت، يستضيف انبي الجريح عقب خسارتين امام المصري وسيراميكا نظيره الاسماعيلي الرابع عشر.

وأكد حمد إبراهيم المدرب المساعد للإسماعيلي أن "الفريق ينقصه التوفيق خلال المباريات، ونتائج الفريق لا تعبر عن المستوى الحقيقي للاعبين والجهد المبذول من الجهاز الفني".

وقال حمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية" نظهر بشكل جيد في معظم المباريات، و كان ينقصنا التوفيق، مشيرا الى أنّ الأداء الجيد بدون نتائج بلا فائدة".