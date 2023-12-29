لندن : تعرض قصر الجناح الدولي الإنكليزي جاك غريليش للسرقة خلال مشاركته مع فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب في الفوز على مضيفه إيفرتون 3 1 الأربعاء خلال المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ودخل اللصوص قصر غريليش في تشيشر، شمال غرب إنكلترا، أثناء مشاركته في المباراة التي أقيمت في ليفربول، وكان أفراد عائلة اللاعب وخطيبته ساشا أتوود يشاهدونها في المنزل عندما سمعوا اصواتاً، وذلك وفقاً لتقارير صادرة الجمعة.

وانطلق جرس إنذار فاستجابت الشرطة بطائرة مروحية وكلاب بوليسية وعدد من عناصرها الذين وصلوا الى القصر، لكن من دون أن يجدوا أي مشتبه به.

وأفيد أن اللصوص سرقوا مجوهرات وساعات بقيمة مليون جنيه استرليني (1.2 مليون دولار)، وتم إبلاغ غريليش (28 عاماً) بما حصل بعد انتهاء المباراة ضد إيفرتون.

وقالت متحدثة باسم شرطة تشيشر إنه "في حوالي الساعة 9.50 مساءً يوم الأربعاء في 27 كانون الأول/ديسمبر، تم استدعاء الشرطة بسبب بلاغات عن عملية سطو".