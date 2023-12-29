الرياض: انتزع الهلال ثلاث نقاط ثمينة واصل من خلالها انتصاراته المتتالية عقب فوزه على الفيحاء 2-0 الجمعة، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ورفع الهلال رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة بفارق عشر نقاطٍ عن ملاحقه النصر، الذي يلعب مع التعاون السبت، بينما تراجع الفيحاء إلى المركز الثاني عشر بـ19 نقطة، بعدما تكبّد خسارته الثامنة.

ووصل الهلال إلى الفوز العشرين في مختلف المسابقات (تعادل مع ضمك سلباً ضمن بطولة الدوري في 21 أيلول/سبتمبر الماضي).

ورغم فرض سيطرته، انتظر الهلال حتى الشوط الثاني ليسجل هدفيه بواسطة علي البليهي (86) والصربي ألكسندر ميتروفيتش (90+11) الذي واصل مطاردة النجم اليرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر في صدارة الهدافين، بعدما رفع رصيده إلى 17 هدفاً على بُعد هدفين منه.

الشوط الأول

وسيطر الهلال على مجريات الشوط الأول وكان قريباً من التسجيل، فكانت أبرز فرصه تسديدة ميتروفيتش في القائم (32).

ومن هفوة دفاعية كاد الفيحاء أن يخطف هدفاً عندما انفرد سلطان مندش بالمرمى لكنه لم يتمكّن من تمريرة الكرة بشكلٍ صحيح لزميله الزامبي فاشيون ساكالا (40).

وأنقذ حارس الفيحاء الصربي فلاديمير ستويكوفيتش مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة سالم الدوسري (43).

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني أجرى الفيحاء تغييراً اضطرارياً بخروج حارسه فلاديمير ستويكوفيتش بداعي الإصابة، ليشارك أحمد الكسار بدلاً منه.

وتهيّأت فرصة للهلال عندما صوّب الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش كرة قوية تصدى لها الكسار وعادت ليشتتها الدفاع (59).

في المقابل تصدّى الحارس المغربي ياسين بونو لكرة سلطان مندش ببراعة (80).

وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق تمكّن الهلال من التسجيل عندما ارتقى المدافع علي البليهي لكرة عرضية ارتطمت برأس المدافع قبل أن تعود إليه ويضعها داخل المرمى (86).

وأضاف ميتروفيتش هدفاً ثانياً من ركلة جزاء (90+11).

الرائد

وخطف الرائد انتصاراً ثميناً بعدما تغلب على ضيفه أبها 4-3 في مباراة دراماتيكية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

سجّل للرائد خالد السبيعي (21)، المغربي محمد فوزير (46)، مواطنه كريم البركاوي (50) والكاميروني عمر غونزاليس (90+7)، بينما سجل لأبها حسن العلي (17 و45+3) والأرجنتيني فابيان نوغيرا (67).

ورفع الرائد رصيده إلى 19 نقطة متقدمّاً إلى المركز الحادي عشر، في حين بقيَ أبها في المركز قبل الأخير بـ14 نقطة.

وفي مباراة أخرى، اقتنص الأهلي فوزاً صعباً عندما تغلب على ضيفه الخليج 1-0.

وانتظر الأهلي حتى الوقت المحتسب بدل الضائع، ليسجل هدف المباراة الوحيد من نقطة الجزاء نجح في تنفيذها العاجي فرانك كيسييه في الدقيقة 90+9.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي الخليج على رصيده السابق 22 نقطة في المركز العاشر.

النتائج والترتيب

الرياض: في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 19 ضمن بطولة السعودية في كرة القدم:

الخميس

الرياض - ضمك 1 - 0

الاتفاق - الحزم 1 - 1

الجمعة

الفيحاء - الهلال 0 - 2

الرائد - أبها 4 - 3

(18:00) الأهلي - الخليج

السبت

(15:00) الفتح - الأخدود

الطائي - الاتحاد

(18:00) الشباب - الوحدة

التعاون - النصر

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. الهلال 19 17 2 0 59 9 53

2. النصر 18 14 1 3 51 22 43

3. الأهلي 18 11 4 3 40 19 37

4. التعاون 18 10 4 4 31 18 34

5. ضمك 19 8 6 5 35 25 30

6. الاتحاد 18 8 4 6 34 26 28

7. الفتح 18 8 4 6 33 26 28

8. الاتفاق 19 6 7 6 22 22 25

9. الوحدة 18 8 1 9 31 33 25

10. الخليج 18 6 4 8 23 27 22

11. الرائد 19 5 4 10 24 31 19

12. الفيحاء 19 4 7 8 19 31 19

13. الأخدود 18 6 1 11 13 25 19

14. الرياض 19 5 4 10 17 37 19

15. الشباب 18 4 6 8 18 25 18

16. الطائي 18 5 2 11 20 36 17

17. أبها 19 4 2 13 22 52 14

18. الحزم 19 2 7 10 19 47 13