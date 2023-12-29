روما: فشل نابولي حامل اللقب باستعادة نغمة الانتصارات وتعثّر أمام ضيفه مونتسا بتعادله معه سلباً الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويأتي هذا التعادل لنابولي بعد خسارتين، الأولى أمام فروزينوني 0-4 أقصي بموجبها من الدور ثمن النهائي لكأس إيطاليا، والثانية أمام روما 0-2 ضمن منافسات المرحلة الماضية.

وبقيَ نابولي في المركز السابع بـ28 نقطة مؤقتاً، فيما حصل مونستا على نقطته الـ22 في المركز الحادي عشر.

ماتساري

ولم يُحقق مدرب الفريق الجنوبي ولتر ماتساري سوى ثلاثة انتصارات في تسع مباريات منذ تعيينه، لكنه لا يزال ينافس على المقاعد الأوروبية المؤهلة إلى دوري الأبطال للموسم المقبل، علماً أنه تأهّل لمواجهة برشلونة الإسباني في دور الـ16 في النسخة الحالية.

وافتقد نابولي هدّافه النيجيري فيكتور أوسيمهن الموقوف، كما ماتيو بوليتانو.

وعلى الرغم من أن أصحاب الأرض كانوا الأخطر في المباراة، حيث سدّدوا 9 مرّات على المرمى، فإن الحارس ميكيلي دي غريغوريو حرمهم من تحقيق الفوز.

ركلة جزاء

وأهدر ماتيو بيسينا لاعب مونتسا ركلة جزاء في الدقيقة 68 من بين الفرص القليلة التي سنحت للضيوف.

وشهدت المباراة إصابة حارس نابولي أليكس ميريت، ليشارك نيكيتا كونتيني لأوّل مرّة في مسيرته ضمن بطولة الدوري مع النادي، على الرغم من أنه صعد إلى الفريق الأوّل عام 2014، لكنّه تنقّل بين أنديةٍ عدّة بالإعارة.

طرد

وطرد الحكم مدرب نابولي ماتساري (83)، قبل أن يطرد رافاييلي بالادينو مدرب مونتسا ولاعبه الكرواتي ميركو ماريتش من مقاعد البدلاء (90+5).

ويلعب نابولي مباراته المقبلة مع تورينو العاشر، فيما يلتقي مونتسا مع فروزينوني الرابع عشر.

وفي مباراة ثانية تغلّب فيورنتينا على ضيفه تورينو 1-0.

سجّل لوكا رانييري هدف الفوز في الدقيقة 83.

وصعد فيورنتينا إلى المركز الرابع مؤقتاً بـ33 نقطة، علماً أنه سيلعب مع ساسوولو في المرحلة المقبلة، فيما تجمّد رصيده تورينو عند 24 نقطة.

ويلعب جنوى الثالث عشر مع مضيفه إنتر المتصدّر، كما لاتسيو العاشر مع فروزينوني لاحقاً.

النتائج والترتيب

روما: في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 18 ضمن بطولة إيطاليا لكرة القدم

الجمعة

نابولي - مونتسا 0 - 0

فيورنتينا - تورينو 1 - 0

لاتسيو - فروزينوني 3 - 1

جنوى - إنتر 1 - 1

السبت

(11:30) أتالانتا - ليتشي

(14:00) أودينيزي - بولونيا

كالياري - إمبولي

(17:00) ميلان - ساسوولو

فيرونا - ساليرنيتانا

(19:45) يوفنتوس - روما

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. إنتر 18 14 3 1 42 8 45

2. يوفنتوس 17 12 4 1 26 11 40

3. ميلان 17 10 3 4 31 20 33

4. فيورنتينا 18 10 3 5 27 18 33

5. بولونيا 17 8 7 2 21 12 31

6. روما 17 8 4 5 30 19 28

7. نابولي 18 8 4 6 28 21 28

8. لاتسيو 18 8 3 7 21 19 27

9. أتالانتا 17 8 2 7 28 20 26

10. تورينو 18 6 6 6 15 18 24

11. مونتسا 18 5 7 6 16 18 22

12. ليتشي 17 4 8 5 19 23 20

13. جنوى 18 5 5 8 19 23 20

14. فروزينوني 18 5 4 9 23 31 19

15. ساسوولو 17 4 4 9 25 32 16

16. فيرونا 17 3 5 9 15 23 14

17. أودينيزي 17 1 11 5 15 28 14

18. كالياري 17 3 4 10 16 31 13

19. إمبولي 17 3 3 11 10 30 12

20. ساليرنيتانا 17 1 6 10 14 36 9