لندن: أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشلسي الإنكليزي الاثنين ان فريقه يتوخى الحذر مع مهاجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو الذي شعر بآلام في وركه وسيغيب عن المواجهة المرتقبة في كأس رابطة الأندية لكرة القدم الثلاثاء.

وعاد المهاجم الفرنسي البالغ 26 عاما والذي تعرض لاصابة خطيرة في ركبته هذا الصيف ولم يكن متاحا للأشهر الخمسة الأولى من الموسم الحالي، إلى العيادة جراء إصابته في وركه نهاية الأسبوع الماضي.

وقال بوكيتينو عشية مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس الرابطة أمام ميدلزبره من تشامبيونشيب "الأمر ليس مرتبطا بإصابته القديمة، هي مشكلة مختلفة، مشكلة في الورك".

وتابع "لن يكون متواجدا (الثلاثاء)، سنرى السبت" في الدوري.

وأضاف مدرب الـ "بلوز" صاحب المركز العاشر في بريميرليغ برصيد 28 نقطة متأخرا بفارق 17 نقطة عن ليفربول المتصدر "نحن حذرون في التعامل معه لأن ستة أشهر مرت منذ إصابته ولم يلعب سوى مباريات قليلة".

وأصيب نكونكو في ركبته خلال الاستعدادات الصيفية، وخاض أول مباراة رسمية له مع تشلسي في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام ولفرهامبتون، قبل أن يشارك في مباراتين أخريين بالدوري. لم يشارك في مسابقة الكأس المحلية في الفوز على بريستون من تشامبيونشيب برباعية نظيفة السبت.