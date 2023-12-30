لوتن (المملكة المتحدة): أفلت تشلسي من فخّ مضيفه لوتون تاون الذي انتفض في ربع الساعة الأخير وفاز عليه بصعوبة 3 2، ليحقق بذلك انتصاره الثاني توالياً في افتتاح منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم السبت.

وبعدما كان حقق فوزه الثالث توالياً على أرضه في الدوري للمرة الأولى منذ آب/أغسطس أيلول/سبتمبر 2022 يوم الأربعاء بانتصاره على جاره وضيفه كريستال بالاس 2 1، أراد تشلسي السبت تجنب سيناريو خسارة 24 مباراة خلال عام واحد للمرة الأولى منذ العام 1978.

وكان له ذلك بفضل الثلاثية التي تناوب على تسجيلها كول بالمر (12 و70) ونوني ميدويكي (37)، فيما أحرز أصحاب الأرض هدفين عن طريق لاعب تشلسي السابق روس باركلي (80) وإيليا أديبايو (87).

وبهذا الفوز، رفع تشلسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر بفوزه الثامن فقط هذا الموسم مع ثماني خسارات وأربع تعادلات، فيما بقي لوتون تاون في المركز الثامن عشر مع 15 نقطة بعدما مني بخسارته الثانية عشرة هذا الموسم في الدوري.

وتمكّن بالمر من افتتاح التسجيل لتشلسي في الدقيقة 12 بعد تعامل خاطئ مع الكرة من دفاع لوتون، فقطع الكرة وسدد بيسراه في الشباك.

وعزّز مادويكي النتيجة للضيوف بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة من بالمر إلى مادويكي داخل منطقة الجزاء، فراوغ المدافعين وسدد كرة قوية في سقف الشباك (37).

وأكمل بالمر ثلاثية فريقه مسجلاً هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 70، بعدما استلم تمريرة متقنة من السنغالي نيكولاس جاكسون، ليراوغ بعدها حارس لوتون البلجيكي توماس كامينسكي ومدافعين، قبل أن يسكن الكرة بهدوء في المرمى.

انتفاض أصحاب الأرض

وإذ ظنّ رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أنهم سيطروا على المباراة ونتيجتها، انتفض أصحاب الأرض في ربع الساعة الأخير من المباراة، فسجّل أديبايو هدف تقليص الفارق للوتون في الدقيقة 74 برأسية قوية، غير أن حكم المباراة ألغى الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل في بداية الهجمة.

لكن باركلي تمكّن من تقليص الفارق للوتن برأسية قوية بعد ركلة ركنية (80)، قبل أن يضيف أديبايو الهدف الثاني لفريقه بعدما تابع كرة تصدى لها الحارس الصربي ديوردي بيتروفيتش في الشباك (87).