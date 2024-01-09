أبيدجان : "سوف تكون مشتعلة!": تستعد ساحل العاج لاستضافة النسخة 34 من كأس أمم إفريقيا في كرة القدم بدءاً من السبت، للمرة الأولى منذ 40 عامًا، وسط بهجة تلف البلاد العاشقة للكرة المستديرة.

في سوق كوكودي، وسط العاصمة الاقتصادية أبيدجان، يتجمّع التجار الماليون والسنغاليون والإيفواريون معًا، مقتنعين بفرص منتخباتهم.

يقول أحدهم "ساحل العاج ستهزم مالي في النهائي!"، فيما يردّ الآخر "مستحيل، ستكون السنغال!".

دقت ساعة الصفر إيذانا باطلاق صافرة بداية البطولة مع المواجهة المرتقبة بين أصحاب الارض وغينيا بيساو السبت.

ورغم خشية يبديها المواطنون في أبيدجان من الازدحامات والاختناقات المرورية خلال أيام المباريات، في مدينة غالباً ما تكون مزدحمة، إلاّ أنّ الشعور العام يغلّفه حماسة شديدة.

يقول لاسّينا كانتا، وهو مشجّع يبلغ 21 عامًا يأمل في الذهاب إلى الملعب لمشاهدة المباراة الافتتاحية "ستكون أجواء مجنونة لأن الجميع يعرف ساحل العاج، بلد البهجة والفرح!".

عمومًا، فإنّ الجنون يتجاوز حدود أبيدجان.

"أكوابا"

من جهته، يتحدّث عمر دومبيا، الذي يعمل كميكانيكي في بواكي (وسط) حيث ستلعب بوركينا فاسو والجزائر "لم تتح لي الفرصة قط لحضور كأس إفريقيا. أنا رجل سعيد اليوم ولن أغيب عن أي مباراة في الملعب".

سبق ان احتضنت ساحل العام البطولة القارية مرة واحدة فقط في تاريخها، وكان ذلك عام 1984، في فترة كانت تقتصر المشاركة على ثمانية منتخبات فقط مقارنة بـ 24 اليوم.

وبالعودة الى العاصمة الاقتصادية، تنتشر بالونات بيضاء تحمل شعار "أكوابا" أهلا وسهلاً بلغة "أكان" على الجسر المؤدي إلى منطقة "لو بلاتو" وتكثر اللوحات الإعلانية بألوان لاعبي "الفيلة".

وفي الأسواق، أضاف التجار الذين اعتادوا بيع التماثيل والأقنعة والأقمشة، نسخاً مقلّدة لقميص منتخب ساحل العاج والذي يُباع بنحو 10 يورو، إلى سلعهم في الأيام الأخيرة.

ويوضح لامين كونيه أحد التجار "تُباع القمصان مثل الخبز الساخن! هناك أشخاص يتحوّلون إلى تجار فقط لبيع القمصان".

حسن الضيافة

ومن المتوقع أن تقيم المنتخبات الـ 24 في خمس مدن: بالإضافة إلى أبيدجان وملعبيها، سيتم توزيع الفرق بين العاصمة السياسية ياموسوكرو ومدينة بواكي الكبيرة وميناء سان بيدرو (جنوب غرب) وكورهوغو (شمال).

وأعلن الرئيس الحسن واتارا خلال خطابه بمناسبة العام الجديد "دعونا نحشد جهودنا لجعل هذه الدورة بمثابة احتفال عظيم بالشباب وكرم ضيافة ساحل العاج والأخوة الإفريقية".

تُولي ساحل العاج اولوية مطلقة لتنظيم حدث استثنائي، باعتبار انّه يُشكّل فرصة وجسر عبور نحو تنمية البلاد.

وأظهرت الحكومة استعداداً لإنفاق ما يلزم لضمان نجاح الحدث، حيث استثمرت 1.5 مليار دولار أميركي تقريبًَا.

فبالإضافة إلى الملاعب الستة التي بُنيت أو جُدّدت، تم انشاء الطرق وتشييد الجسور والفنادق ومدن كأس الأمم الإفريقية لإيواء الفرق في السنوات الأخيرة وتضاعف العمل على نحو كبير خلال الفترة الاخيرة قبل نهاية عام 2023.

وقام رئيس الحكومة روبير بوغريه مامبيه، المعيّن في تشرين الاول/اكتوبر الماضي والذي تسلّم ايضاً حقيبة الرياضة، برحلات عديدة إلى المدن المضيفة للضغط بهدف إتمام المشاريع.

وأكد الخميس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن ساحل العاج مستعدة على جميع المستويات "البنية التحتية الرياضية ونظام الاستقبال والنقل".

واضح أن السلطات المحلية تسعى حثيثًا لطيّ صفحة الفشل الذريع الذي حدث في 12 أيلول/سبتمبر الماضي، عندما توقفت المباراة الودية بين ساحل العاج ومالي بسبب المياه التي أغرقت أرضية الملعب اثر عاصفة قوية، وذلك في ملعب إبيمبي في ضواحي أبيدجان.

وفي اطار التعبئة العامة، ستخصّص البلاد حوالى 20 ألف متطوع شاب و17 ألف فرد من الشرطة و2500 مشرف طوال شهر المنافسة حيث يتوقع المنظمون قدوم حوالى 1.5 مليون زائر، لاسيما من البلدان المجاورة المُشاركة على غرار مالي وبوركينا فاسو وغينيا وغانا.