الدوحة: انتهت مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع منتخب فلسطين بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب نادي الوكرة القطري، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في دولة قطر.

وعمد المدير الفني " روبرتو مانشيني " إلى لعب المباراة بتشكيلة أساسية مع إجراء 7 تغيرات مع منتصف الشوط الثاني، بينما شهدت المباراة تعرض اللاعب سالم الدوسري للطرد بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة " 52 ".

يذكر أن هذه المواجهة تعد ثاني وديات الأخضر في المرحلة الحالية، وسيختتم الأخضر غدًا الأربعاء ودياته أمام منتخب هونغ كونغ على ملعب نادي الوكرة القطري.