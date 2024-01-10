الرياض: كشفت لحظات العُلا عن تفاصيل مشاركة نخبة مميزة من أهم لاعبي البولو العالميين في النسخة الثالثة من بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء المُقامة في ملعب قرية الفرسان في العُلا من 17 حتى 20 من شهر يناير الحالي، بالإضافة لمشاركة نخبة من الشخصيات من مختلف دول العالم.

وتُقام هذه البطولة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للبولو، حيث تتنافس ثماني فرق في سلسلة من الجولات على مدار أربعة أيام في قلب وديان العُلا لتحديد الفائز بكأس بولو الصحراء.

شهرة وشعبية واسعة

وأوضح رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، زياد السحيباني، أن البطولة عززت مكانة العُلا كوجهة عالمية لرياضة الفروسية والبولو الشتوي خلال فترةٍ وجيزةٍ، حيث حصدت شهرةً وشعبيةً واسعةً على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا مواصلة الجهود لتعزيز هذا الاتجاه خلال العام الجاري وعلى المدى الطويل.

وتشهد النسخة الثالثة أيضاً مشاركة عدد من الشخصيات الرسمية، ومجموعة من أبرز اللاعبين والفرق العالمية، بمن فيهم أدولفو كامبياسو، أسطورة البولو الأرجنتيني، الذي ينضم إلى البطولة المنتظرة برفقة بعض من لاعبي فريقه لادولفينا، أحد أفضل فرق البولو على مستوى العالم, كما سيشارك لاعب البولو المخضرم خوان مارتين نيرو إلى جانب الموهوب ديفيد ستيرلينغ، فضلاً عن بوروتو كامبياسو نجل أدولفو والذي يسعى للسير على خطى والده وتحقيق المجد, كما يبرز اسم النجم بابلو ماك دونوغ ضمن اللاعبين الأرجنتينيين المشاركين في البطولة.

فعالية رئيسة

وعلى مستوى مسابقات السيدات تشارك لاعبة البولو البريطانية نينا كلاركين مع مجموعة من لاعبات البولو الموهوبات أبرزهم ليا سالفو وميا كامبياسو.

وتحولت بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء، منذ إطلاقها، إلى فعالية رئيسة ضمن جدول رياضة الفروسية العالمي، حيث تحتفي بمكانة العُلا كوجهة عالمية لرياضة البولو، والتي تعزز التزام الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في مجال الفروسية، ما يعكس عمق جذور الفروسية والثقافة والفنون في هوية المملكة وتراثها الأصيل.

