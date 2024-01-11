الدوحة : دخل مهاجم منتخب قطر المعزّ علي تاريخ هدافي كأس آسيا لكرة القدم عندما حطّم الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة قبل خمس سنوات، بتسجيله تسعة اهداف ليساهم بشكل كبير في احراز منتخب بلاده باكورة القابها القارية.

وكان الرقم القياسي السابق في نسخة واحدة من النهائيات مسجلا بإسم الايراني الشهير علي دائي برصيد 8 أهداف سجلها عام 1996 في الامارات.

أما الآن، فهو يضع نصب عينيه الرقم القياسي المطلق من الاهداف والذي يحمله ايضا دائي برصيد 14 هدفا سجلها في ثلاث نسخ مختلفة هي: 8 أهداف عام 1996، 3 عام 2000 و3 عام 2004.

كما يأمل في تعويض الخيبة الكبيرة في مونديال 2022 على ارضه، حيث اخفق بتسجيل أي هدف في ثلاث مباريات رغم مشاركته كأساسي، ليودّع من الباب الخلفي.

خاض المعز أول مباراة مع المنتخب القطري في الثامن من آب/أغسطس 2016 وكانت ودية ضد العراق وانتهت بفوزه فريقه 2 1 وقد لعب لمدة 45 دقيقة. كان يبلغ حينها 19 عاما و11 شهرا و20 يوماً.

التسجيل في ثلاث بطولات قارية

واصل حضوره الفعال مع المنتخب القطري بعد تسجيله (46) هدفاً في (101) مباراة دولية، فضلا عن نجاحه في تسجيل الأهداف في ثلاث بطولات قارية مختلفة، وهي كوبا أميركا 2019 بالبرازيل، وكأس كونكاكاف الذهبية 2021 في الولايات المتحدة الأميركية والتي توج هدافا لها برصيد (4) أهداف، إضافة إلى كأس آسيا 2019.

والمعز (27 عاماً) هو ثاني أسرع لاعب يسجل سوبر هاتريك (4 أهداف) بعد اللاعب دائي أيضاً الذي سجل رباعية في 23 دقيقة أمام منتخب كوريا الجنوبية في نسخة 1996. واحتاج علي الى 51 دقيقة (بين الدقيقتين 9 و60). لتسجيل اربعة اهداف في مرمى كوريا الشمالية (6 0) في 2019.

وعن حسّه التهديفي يقول علي في حديث سابق لموقع الاتحاد الدولي (فيفا) "تسجيل الأهداف هو واجبي كمهاجم. أبذل قصارى جهدي للمساعدة على الفوز، لكنني لم أكن لأحقق ما حققته لولا جهود الفريق".

وتابع "يشرفني أن أحقق هذا النجاح وسأسعى لتحقيق المزيد".

البداية

عرفت مسيرة المعز منعطفاً مهماً تمثل بالالتحاق بأكاديمية أسباير، حيث رُصد في مباراة لفريقه مسيمير آنذاك مع الجيش إبان بحث المدربين عن لاعبين لمنتخب الشباب.

يروي قصة النجاحات مع نفس المجموعة التي ظل يشرف عليها الاسباني فيليكس سانشيس المدرب السابق لقطر ومهندس انجاز نسخة الامارات عام 2019، بالتدرج حتى المنتخب الأول "توّجنا بلقب كأس آسيا تحت 19 عاماً في ميانمار مع فيلكيس ومجموعة من اللاعبين الحاليين على غرار أكرم عفيف، ثم توالت النجاحات ببلوغ مونديال الشباب في نيوزيلندا العالم التالي، ثم برونزية كأس آسيا تحت 23 عاما 2018 في الصين (توّج هدافاً لها) حتى وصلنا الذروة بالفوز بلقب كأس آسيا للكبار".

تجربة أوروبية

ومضى "بعد مونديال الشباب اضطررت للذهاب إلى أوروبا، لأني كنت صغيراً ولن أجد مكاناً لي في الدوري، إذ تعين عليّ اكتساب الخبرة. خُيّرت بين بلجيكا والنمسا فاخترت الاخيرة، لأن أصدقائي يلعبون في نادي لاسك لينتس. خضت ستة أشهر جيدة في النمسا ثم ذهبت إلى كولتورال ليونيسا الإسباني (درجة ثالثة ومملوك من أكاديمية أسباير) فتعلّمت أشياء كثيرة هناك. في إسبانيا هناك المهارة والنوعية وفي النمسا القوة البدنية والسرعة".