الرياض: بلغ برشلونة حامل اللقب المباراة النهائية لمسابقة الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بفوزه على أوساسونا 2 0 الخميس على ملعب "الاول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، وضرب موعدا مع ريال مدريد في الكلاسيكو في اعادة لنهائي العام الماضي.

وسجل هدفي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي (59) والبديل المغربي الاصل لامين جمال (90+3).

وكان ريال، الفائز بالكأس الاسبانية العام الماضي ومتصدر الدوري هذا الموسم، خرج فائزا من دربي العاصمة أمام جاره اللدود أتلتيكو 5 3 بعد التمديد (الوقت الاصلي 3 3) الأربعاء.

وسيكون "الكلاسيكو" بين اللدودين الأحد في 14 الشهر الحالي، اعادة لنهائي العام الماضي الذي انتهى بفوز برشلونة على ريال 3 1.

باكورة الألقاب

كما كان هذا الفوز، فرصة لافتتاح مدرب برشلونة ومايسترو خط وسطه السابق تشافي هرناندريس باكورة ألقابه مع النادي الكاتالوني.

ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد الانتصارات بالسوبر مع 14 لقباً، متقدما على ريال (12)، وأتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا (3)، وأتلتيكو مدريد (2).

ورغم تأهله إلى نهائي السوبر للعام الثاني تواليا، إلا أن برشلونة لم يقدّم صورة مشرقة أمام أوساسونا، وصيف الكأس المحلية والذي يشارك للمرة الاولى في هذه المسابقة، حيث يعاني لتحقيق الانتصارات آخرها أمام بارباسترو من الدرجة الرابعة 3 2 في الكأس.

وقرر تشافي ابقاء المهاجم البرتغالي جواو فيليكس على مقاعد البدلاء، والزج بالبرازيلي رافينيا والمهاجمين المخضرم ليفاندوفسكي (35 عاما) وفيران توريس.

ولم تكد تمضي 6 دقائق، حتى نفذ الألماني إلكاي غوندوغان ركنية تابعها المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن تسديدة على الطاير صدها الحارس سيرجيو هيريرا، ليعود ويتدخل مجدداً أمام ليفاندوفسكي (14).

ومرة جديدة، نفذ غوندوغان ركلة ركنية تطاول لها ليفاندوفسكي برأسه داخل المنطقة إلى جانب القائم (32).

إصابة رافينيا

وتدخل حارس برشلونة إينياكي بينيا لابعاد كرة من أمام الكرواتي أنتي بوديمير (40)، قبل أن يصاب رافينيا بعد دقيقتين ويتم استبداله بالمغربي الأصل لامين جمال.

ومع بداية الشوط الثاني، افتتح برشلونة التسجيل بعد تمريرة في العمق من غوندوغان إلى الخطير ليفاندوفسكي الذي سددها في الشباك (59).

وخرج توريس وسيرجي روبرتو ودخل فيليكس وبيدري العائد إلى الملاعب بعد غياب استمر لقرابة شهر للاصابة، بدلا منهما (62).

وكاد برشلونة يضاعف النتيجة بعد تمريرة من الهولندي فرنكي دي يونغ إلى فيليكس الذي توغل في المنطقة وسدد كرة بينية صدها هيريرا (69).

وقبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية، وجه برشلونة ضربة قاضية لأوساسونا بعد مجهود فردي من فيليكس الذي مرر لجمال داخل المنطقة سددها بقدمه اليسرى في الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وهو الهدف الأول للاعب ابن الـ 16 ربيعاً منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.