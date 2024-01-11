برلين : أشاد المدرب الحالي لبايرن ميونيخ توماس توخل بمزايا الأسطورة فرانتس بكنباور الذي توفي الأحد عن 78 عاماً، متحدثاً عن شخصه "الاستثنائي" و"تواضعه جداً جداً".

وقال توخل في مقابلة نُشِرت الخميس على موقع رابطة الدوري الألماني لكرة القدم "من المذهل جداً بالنسبة لي أنه متواضع جداً جداً"، معرباً عن إعجابه الكبير بـ"هذا الشخص الاستثنائي، هذا اللاعب والمدرب الاستثنائي إن كان مع المنتخب الألماني أو هنا في بايرن ميونيخ".

وتابع "ما أذهلني على الدوام أنه حافظ على هذه الشخصية المتواضعة والهادئة رغم الفوز بكل الألقاب الممكنة".

بكنباور، المعروف في ألمانيا الشغوفة بكرة القدم باسم "القيصر"، لعب دوراً رئيساً في أعظم إنجازات المنتخب الوطني.

وُلد في ميونيخ عام 1945، انضم إلى الفرق العمرية عام 1959 في طريقه لقيادة بايرن إلى دوري الدرجة الأولى عام 1965 وذلك لأول مرة في تاريخ النادي الذي بات معه من الأعظم في القارة الأوروبية.

قاد ألمانيا الغربية للفوز بلقب كأس العالم 1974 على أرضها عندما تغلّبت على هولندا 2 1 في نهائي ميونيخ، ثم قاد كمدرب الفريق الذي فاز على الأرجنتين 1 0 في روما لرفع الكأس في إيطاليا 1990.

حصل بكنباور على لقب أفضل لاعب أوروبي لعامي 1972 و1976. شارك في 424 مباراة في الدوري الألماني، وسجل 44 هدفًا، بما في ذلك خلال 13 عامًا مع بايرن الذي قاده لإحراز لقب الدوري أربع مرات، قبل انضمامه إلى هامبورغ ونيويورك كوزموس الأميركي حيث أنهى مسيرته كلاعب في عام 1983.

أشرف على بايرن ومرسيليا الفرنسي، ففاز بلقب الدوري الفرنسي في عام 1991 والدوري الألماني في عام 1994. وفي عام 1996، توقف عن التدريب واستلم رئاسة بايرن ما فتح الباب أمامه للوصول الى اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي (فيفا).

وبسبب مكانته في تاريخ كرة القدم الألمانية، نال بكنباور الإشادة والتنويه هذا الأسبوع من كافة أطياف المجتمع الألماني و"أعتقد أن هذه أعظم هدية. أن يشعر الجميع بالقرب منه حتى لو لم تكن قريباً منه".

تم تعيين توخل مدرباً لبايرن في آذار/مارس 2023 وقاده للفوز بلقب الدوري الألماني للمرة الحادية عشرة توالياً بتفوقه على بوروسيا دورتموند الوصيف بفارق الأهداف فقط.

واستبعد توخل أن يتمكن أحد من تكرار ما حققه بكنباور في مسيرته و"أعني الطريقة التي لعب بها، وأنه فاز بكل شيء. كانت طريقة لعبه بمثابة ثورة. الأناقة والالتزام. الانتقال خارج البلاد إلى نيويورك وكل هذه الأشياء التي أصبحت عصرية الآن".

ورأى أن بكنباور "مهّد الطريق أمام أجيال عديدة قادمة بعد ذلك، ولا يزال نموذجاً يحتذى به في العديد من الأشياء التي قام بها".