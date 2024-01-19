ينبع (السعودية) : توّج الأميركي ريكي برابيك (هوندا) الجمعة بلقب رالي دكار في فئة الدراجات النارية للمرة الثانية في مسيرته مع انتهاء المرحلة الثانية عشرة الأخيرة في ينبع في المملكة العربية السعودية مستضيفة أشهر راليات الرايد الصحراوية للعام الخامس تواليا.

وهو اللقب الثاني في مسيرة برابيك بعد عام 2020 حين كان أول أميركي يحقق هذا الانجاز.

وتقدّم الدراج البالغ 32 عاما والمتحدر من سان برناردينو في كاليفورنيا، في صدارة الترتيب العام بفارق 10:53 دقائق عن وصيفه البوتسواني روس برانش (هيرو)، فيما وصل الفرنسي أدريان فان بيفيرين ثالثا متأخرا بفارق 12:25 دقيقة عن زميله برابيك، في أول صعود له إلى منصة التتويج في سن الـ33 عاما.

واحتدمت المنافسة في فئة الدراجات النارية في النسخة الحالية من دكار، حيث دخل أربعة دراجين في دائرة أبرز المرشحين للفوز.

وكان فريق هوندا أبرز الفائزين حيث تمكن من احتلال المركزين الأول والثاني بفضل برابيك وفان بيفيرين، في حين انسحب باكرا البريطاني سام سندرلاند الفائز باللقب مرتين عامي 2017 و2022.

وحقق الأرجنتيني كيفن بينافيديس (كيه تي أم) الذي تخلى عن لقبه لبرابيك، أسرع توقيت في المرحلة الأخيرة في ينبع، وأنهى مشاركته في المركز الرابع في الترتيب العام.