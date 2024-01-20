العلا: يتطلع عشاق البولو للاستمتاع بأروع العروض التنافسية ومشاهدة أجمل الأهداف في المباريات النهائية التي تجمع كوكبةً من اللاعبين المحترفين والرعاة الدوليين وكبار الشخصيات الملكية في أجواءٍ تنافسية حماسية في محافظة العلا السعودية.

ويترقب المتابعون اليوم ختام النسخة الثالثة من "بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء" بالشراكة بين الهيئة الملكية للمحافظة مع الاتحاد السعودي للبولو.





لقطة حماسية من أجواء البطولة (واس)



النهائي

ويجمع النهائي فريقي السعودية وريتشارد ميل حيث يتطلع فريق السعودية الذي يضم في صفوفه أسطورة البولو الأرجنتينية، أدولفو كامبياسو، للتتويج بكأس البطولة، بعد فوزه الكبير على فريق دادان بنتيجة 8-4 في مباريات الدور نصف النهائي التي أقيمت أمس وسط حضور مميز من عشاق رياضة البولو.



وعلى الجانب الآخر يسعى فريق ريتشارد ميل لملاقاة فريق السعودية في قمة اليوم، وذلك بعد فوزه أمس الجمعة على فريق بنتلي في اللحظات الأخيرة بنتيجة 5-4، معلناً نفسه كطرفٍ منافسٍ في المباراة النهائية اليوم.



وتختتم اليوم منافسات البطولة بعد مشاركة ثمانية فرق في المنافسات الرئيسية والفرعية.

وجمعت مباراة نصف النهائي الفرعية الأولى بين فريق ساب وفريق العُلا، حيث استمتعت الجماهير بعرض استثنائي انتهى بفوز العُلا بنتيجة 7-6 قبل اللحظات الأخيرة من نهاية الشوط الرابع.



وفي مباراة نصف النهائي الفرعية الثانية، حقق فريق تيماء فوزاً رائعاً على فريق خيبر بنتيجة 6-5 في مباراة استثنائية تألق فيها الفريقان على أرضية الملعب.

ويتطلع تيماء لمواجهة العُلا في النهائي الفرعي الذي يُقام اليوم أيضاً، ما يعد محبي البولو بمباراة مميزة تستحق الحضور.