أبيدجان : أكد مدرب منتخب مصر روي فيتوريا أنّ الإصابة التي تعرض لها قائد الفريق محمد صلاح في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في العضلة الخلفية للفخذ ستتطلب فترة أطول للتعافي من المتوقع أولا، فيما يعود نجم الهجوم الأربعاء إلى ناديه ليفربول الإنكليزي للخضوع للعلاج.

وكان الاتحاد المصري للعبة أعلن الأحد أن صلاح سيعود إلى إنكلترا لمواصلة تعافيه من إصابته بشدّ في العضلية الخلفية لفخذه الأيسر، تعرض له خلال التعادل مع غانا 2 2 الخميس الماضي في أبيدجان.

وبعد استبعاده في البداية لمباراتين، عاد الاتحاد وأشار إلى أنّ الأمل هو أن يعود اللاعب البالغ 31 عامًا إلى نصف نهائي البطولة، إذا تقدمت مصر إلى هذا الحد.

وقال مسؤول كبير في الفريق المصري لوكالة فرانس برس "كنا نتوقع غيابه لمدة تتراوح بين 10 إلى 14 يومًا"، فيما يعتقد أطباء ليفربول "بعد إجراء الأشعة المقطعية أنّ الإصابة تحتاج إلى أكثر من ذلك".

والإثنين، ألقى وكيل اللاعب بظلال من الشك حتى على مدة غياب صلاح في منشور على موقع إكس، قبل المباراة الحاسمة للفراعنة ضد الرأس الأخضر.

وكتب رامي عباس أنّ "إصابة محمد أكثر خطورة مما كان يُعتقد في البداية، وسيغيب لمدة 21 28 يومًا، وليس مباراتين".

وأضاف "أفضل فرصة له للمشاركة في كأس أمم إفريقيا الحالية هي الخضوع لعملية إعادة تأهيل مكثفة في بريطانيا والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه".

فيتوريا غاضب

وفي المؤتمر الصحافي بعد مباراة الرأس الأخضر، التي تعادل فيها المصريون 2 2 للتأهل إلى دور الـ16 تحت أنظار صلاح، أكّد فيتوريا "أريد أن أغتنم هذه الفرصة لتوضيح الأمور".

وأضاف البرتغالي "محمد صلاح يعاني من إصابة، علمنا قبل هذه المباراة أنها إصابة تحتاج وقتا أطول مما كنا نعتقد في البداية، لذلك كان علينا تمديد وقت (التعافي) قبل أن يتمكن من اللعب مجدّدا".

وتابع "قبل المباراة لم نرغب في قول أي شيء. وفي الوقت نفسه، كان كل شيء تحت سيطرة فريقنا الطبي الممتاز"، مشيراً إلى أنه من المنطقي أن يعود صلاح إلى ليفربول نظراً لأن الفريق المصري سيغادر الآن أبيدجان للعب مباراة دور الـ16 في مدينة سان بيدرو.

وقال "بالنظر إلى أننا كنا سنضطر للسفر، ونظرًا لدرجات الحرارة، ونظرًا لأننا كنا ذاهبين إلى مدينة مختلفة، فربما يكون من المنطقي أن يكون لدى صلاح مكان يمكنه الذهاب إليه للتعافي في أسرع وقت ممكن"، مبديا انزعاجه من المدير الفني لفريق ليفربول يورغن كلوب.

وقال "لم نرغب في إثارة قلق أي شخص. لا أعتقد أنه كان من المناسب لليفربول، عبر أي وسيلة، التحدث عن هذا الأمر، لأننا خضنا مباراة مهمة للغاية اليوم"، لافتا إلى تصريحات كلوب مساء الأحد الذي كشف عن عودة صلاح إلى ليفربول لتلقي العلاج.

وأوضح المصدر في المنتخب المصري "اتفقنا مع ليفربول على عدم الحديث عن إصابة صلاح قبل لقاء الرأس الأخضر ثم فوجئنا بكلوب يصدر تصريحه عن عودته إلى بريطانيا".

بدوره، قال فيتوريا "صلاح معنا دائما. الآن انتهت هذه المباراة، سنجد الحل الأفضل لعلاج اللاعب. هذه هي الحقائق. هذا هو الوضع".

وأعلن ليفربول الإثنين في موقعه الرسمي ان صلاح "سيعود إلى مركز التدريب الأربعاء لبدء برنامج تأهيلي مكثف" بعد تعرضه لاصابة تبين انها "اسوأ مما كان يخشى من البداية".

وأردف ان هذا الأمر "سيمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة في كأس أمم إفريقيا إذا واصلت مصر تقدمها في البطولة".

توقعات كلوب

ولطالما تثير مشاركة اللاعبين الأفارقة في كأس الأمم حنق مدربي الأندية الأوروبية الكبرى كونها تأتي منتصف الموسم في القارة العجوز.

وكان كلوب قال مازحاً مطلع كانون الثاني/يناير إنه لا يتمنّى حظاً سعيداً لصلاح في كأس إفريقيا.

علق على مشاركة صلاح والياباني واتارو إندو في كأس آسيا "قلت إذا تمنّيت لكما حظاً سعيداً فسيكون ذلك كذباً".

وأضاف مدرب الفريق الذي يتصدر الدوري الانكليزي "من وجهة نظر شخصية، سأكون سعيداً إذا خرجا من دور المجموعات، لكن ذلك غالباً غير ممكن. يُمكنهما الفوز (باللقبين)".