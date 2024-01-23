برلين: أقرّ توماس توخل مدرب بايرن ميونخ حامل اللقب الثلاثاء أن فريقه "يتخلّف عن مستوى توقّعاتنا" بعد الخسارة أمام فيردر بريمن 1 0 الأحد ضمن المرحلة الثامنة عشرة في الدوري الألماني لكرة القدم.

وتكبّد بايرن الثاني خسارته الأولى على أرضه هذا الموسم والثانية في البطولة بعد الأولى المذلّة أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت 1 5 في المرحلة الرابعة عشرة في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، والرابعة في مختلف المسابقات بعد سقوطه أمام لايبزيغ (0 3) في الكأس السوبر المحلية وساربروك من الدرجة الثالثة (0 1) في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وتجمّد رصيد بايرن عند 41 نقطة مقابل 48 لباير ليفركوزن المتصدّر الساعي إلى لقبه الأول في تاريخه.

وقال توخل عشيّة مواجهة أونيون برلين في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة عشرة "نحن إيجابيّون للغاية لكننا نتخلّف كثيراً عن توقّعاتنا في المباريات".

وأضاف "سنستمر في المطالبة بها (تحقيق التوقّعات) حتّى ننجح ونحن جاهزون لإظهار الرغبة بإسعاد جماهيرنا. نحن دون توقّعاتنا".

ولم يفز بريمن على بايرن منذ عام 2008 قبل مواجهة الأحد الماضي، خلال فترة شهدت 28 خسارة و4 تعادلات.

وانتقد توخل أداء بايرن بعد الفوز على هوفنهايم 3 0 في المرحلة السابعة عشرة، قائلاً إن فريقه "لعب وكأن الأمر لا يهمّ".

ولم يُهدر ليفركوزن الذي يقوده الإسباني شابي ألونسو سوى 6 نقاط من 54 محتملة هذا الموسم ودون خسارة، فارضاً نفسه كتحدٍّ صعبٍ على الفائز باللقب 11 موسماً متتالياً منذ 2013.

وأضاف توخل "الأمر ليس سهلاً. نُدرك جيداً وضعنا".

وأردف قائلا "إنه عملنا وهي مسؤوليتي أن أغيّر الأمور".

بايرن وليفركوزن

ويلعب بايرن مع ضيفه ليفركوزن في المرحلة العشرين في الثالث من شباط (فبراير) المقبل.

وكان من المُقرّر أن تُقام مباراة النادي البافاري مع أونيون برلين في كانون الأول (ديسمبر) لكنّها تأجّلت بسبب الثلوج الكثيفة في ميونيخ.

ويحتل أونيون برلين مفاجأة الموسم الماضي عندما أنهاه في المركز الرابع، المركز الخامس عشر بفارق ثلاث نقاطٍ عن المراكز المهددة بالهبوط، وهو تعادل في 3 مباريات وخسر في 5 ضمن مواجهاته الثماني الأخيرة مع بايرن.

وقال مدربه الكرواتي نيناد بييلتسا إن فريقه حذر من ردّ فعلٍ قويّ من بايرن، مضيفا "كنا نريد إيقاظ بايرن، لكن بريمن فعلها. هذا بالتأكيد ليس مثالياً".