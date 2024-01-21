ميونيخ: ألحق فيردر بريمن خسارةً مفاجئةً بمضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب هي الثانية له هذا الموسم في البوندسليغا عندما تغلب عليه 1 0 الأحد في المرحلة الثامنة عشرة في الدوري الألماني لكرة القدم، مسدياً خدمة إلى باير ليفركوزن المتصدر.

وسجل لاعب وسط بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن السابق ميتشل فيسر الهدف الوحيد في الدقيقة 59.

وتكبّد بايرن الثاني خسارته الأولى على أرضه هذا الموسم والثانية في البطولة بعد الأولى المذلّة أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت 1 5 في المرحلة الرابعة عشرة في التاسع من كانون الأول/ديسمبر الماضي، والرابعة في مختلف المسابقات بعد سقوطه أمام لايبزيغ (0 3) في الكأس السوبر المحلية وساربروك من الدرجة الثالثة (0 1) في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية.

كما أنها الخسارة الأولى للعملاق البافاري أمام ضيفه فيردر بريمن منذ عام 2008، وتحديداً منذ المباراة التي تألق فيها الشاب الصاعد آنذاك مسعود أوزيل عندما سجل هدفاً وصنع هدفين في فوز بريمن 5 2.

وهي المرة الاولى التي يفشل فيها بايرن ميونيخ في هز الشباك في الدوري على أرضه منذ التاسع من أيلول/سبتمبر 2020 (ضد لايبزيغ 0 0).

"لعبنا 20 دقيقة فقط"

وقال مدرب بايرن ميونيخ توماس توخل "لعبنا 20 دقيقة فقط وهذا قليل جدا بالتأكيد" في إشارة إلى ضغط لاعبي فريقه في الدقائق الـ20 الأخيرة من المباراة بعدما عانى الأمرّين منذ بدايتها دون فرص حقيقية للتسجيل.

وأضاف في المؤتمر الصحافي عقب المباراة "لمدة 70 دقيقة، لم نلعب كفريق يريد الفوز، ويريد القتال من أجل لقب الدوري، ويريد الرد. لقد فعلنا ذلك لمدة 20 دقيقة، وهي مدة قليلة جداً".

وتابع "في الشوط الأول، تركنا الكثير من فرص الهجمات المرتدة للضيوف، وتركنا مساحة كبيرة جدًا. أن نبدأ مباراة بهذه الطريقة، ونلعب مثل هذا الشوط الأول، ونعود بهذه الطريقة بعد الاستراحة، وألا نحاول تسريع الأمور فقط بعد الدقيقة 70، هذا يتعارض مع أي قاعدة في الرياضة عالية المستوى".

وأسدى فيردر بريمن خدمة كبيرة إلى باير ليفركوزن الساعي إلى لقبه الأول في تاريخه بعدما حرم النادي البافاري في إعادة الفارق بينهما إلى أربع نقاط حيث تجمد رصيده عند 41 نقطة مقابل 48 لليفركوزن الذي انتزع فوزاً قاتلاً من مضيفه لايبزيغ 3 2 السبت.

ويملك بايرن ميونيخ مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة عشرة أمام أونيون برلين سيخوضها الأربعاء المقبل.

واستعاد بريمن نغمة الانتصارات بعد ثلاثة تعادلات وحقق فوزه الخامس هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

ونجح فيردر بريمن في افتتاح التسجيل عبر فيسر الذي تلاعب بالمدافع الدولي الكندي ألفونسو ديفيس وتوغّل داخل المنطقة وسدد الكرة قوية بيسراه في الزاوية اليسرى للحارس مانويل نوير (59).

ودافع فيسر عن ألوان بايرن ميونيخ في الفترة بين 2013 و2015، وليفركوزن بين 2018 و2021.

ودفع مدرب البافاري توخل بالمخضرم توماس مولر والفرنسي ماتيس تيل وليون غوريتسكا مكان يوزوا كيميتش وديفيس والبرتغالي رافايل غيريرو (65).

ونزل بايرن بكل ثقله بحثاً عن التعادل لكن دون خطورة كبيرة على مرمى الضيوف باستثناء تسديدة لجمال موسيالا بين يدي الحارس ميكايل تسيتيرير (72)، وأخرى لتيل ردها القائم اثر تمريرة من الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ (87).

وقال مولر "كنا نستحق تسجيل هدف في آخر ربع ساعة، لكن على مدار 90 دقيقة، لم نستحق الفوز. لقد تلقينا صفعة على الوجه. لم تكن هناك حياة في مباراتنا".

وفي مباراة ثانية، لم تكن حال بوروسيا مونشنغلادباخ افضل من بايرن ميونيخ وسقط أمام ضيفه أوغسبورغ 1 2.

وكان بوروسيا مونشنغلادباخ البادئ بالتسجيل عبر الأميركي جوردان سيباتشو (26)، وردّ أوغسبورغ بثنائية مطلع الشوط الثاني لفيليب تييتز (47) والبلجيكي أرن إنجيلس (51).