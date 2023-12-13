مانشستر (المملكة المتحدة): خرج مانشستر يونايتد الإنكليزي من الموسم القاري خالي الوفاض بخسارته الثلاثاء على أرضه أمام بايرن ميونيخ الألماني 0 1، فيما حسم كوبنهاغن الدنماركي البطاقة الثانية لهذه المجموعة الأولى بفوزه على ضيفه غلطة سراي التركي 1 0 في الجولة السادسة الأخيرة.

ودخل يونايتد الجولة الأخيرة وهو بحاجة الى معجزة لأن حتى الانتصار على بايرن لم يكن ليؤمن له بطاقة اللحاق بالعملاق البافاري الى ثمن النهائي إلا في حال انتهاء المباراة الثانية بالتعادل.

لكن أياً من الأمرين لم يتحقق، لينتهي به الأمر في ذيل المجموعة بأربع نقاط، فيما حصل كوبنهاغن على المركز الثاني وبطاقة العبور الى ثمن النهائي وغلطة سراي بنقاطه الخمس على بطاقة الانتقال الى ملحق مسابقة "يوروبا ليغ".

وستزيد هذه الخسارة من حجم الضغوط على المدرب الهولندي إريك تن هاغ القادم من خسارة مذلة بثلاثية نظيفة أمام بورنموث في الدوري الممتاز الذي يحتل فيه "الشياطين الحمر" المركز السادس بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر بعد 16 مرحلة.

في المقابل، استعاد بايرن توازنه بعد الهزيمة المذلة في الدوري أمام أينتراخت فرانكفورت 1 5، معززاً الرقم القياسي بعدد اللقاءات المتتالية من دون هزيمة في دور المجموعات بعدما رفعه الى أربعين، وتحديداً منذ خسارته أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0 3 في أيلول/سبتمبر 2017.

كما عزز فريق المدرب توماس توخل الذي كان ضامناً أصلاً الصدارة الى جانب بطاقة التأهل، الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية خارج الديار في دور المجموعات بعدما رفعه الى تسعة.

تفوق في المواجهات المباشرة

وأكد بايرن تفوقه في المواجهات المباشرة على منافسه بعدما خرج فائزاً للمرة السادسة في المباريات الـ11 الاخيرة، فيما انتصر "الشياطين الحمر" مرتين فقط، أهمهما بالتأكيد نهائي نسخة 1999 في برشلونة (2 1).

ولم يقدم الفريقان الكثير في بداية اللقاء لكن مع أفضلية واضحة لبايرن الذي كان أكثر خطورة من دون نجاعة أمام المرمى.

وانتظر يونايتد الذي غاب عنه ماركوس راشفورد والفرنسي أنتوني مارسيال بسبب المرض، حتى الدقيقة 23 ليهدد مرمى ضيفه بمحاولة بعيدة من لوك شو وجدت في طريقها الحارس القائد مانويل نوير.

وتعرض يونايتد لضربة باصابة مدافعه هاري ماغواير ما اضطر تن هاغ الى إدخال الإيرلندي الشمالي المخضرم جوني إيفانز (41).

وتحسن أداء يونايتد بعض الشيء في الشوط الثاني لكن لاعبيه، لاسيما القائد البرتغالي برونو فرنانديش، افتقدوا الى اللمسة الأخيرة وعوقبوا على ذلك في الدقيقة 71 حين سجل كينغسلي كومان لبايرن بعد تمريرة متقنة من الإنكليزي هاري كاين.

وكان هدف كومان الفاصل بين الفريقين حتى صافرة النهاية والخامس عشر الذي يدخل شباك يونايتد في هذه المجموعة، ليكون أول فريق إنكليزي في تاريخ المسابقة يتلقى هذا العدد من الأهداف في دور مجموعات واحد وفق "أوبتا" للاحصاءات.