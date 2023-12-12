باريس: دقّت ساعة الحقيقة أمام باريس سان جرمان الفرنسي الذي يواجه خطر الخروج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الاولى منذ ان استحوذت على ملكيته دولة قطر عام 2011، عندما يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء في منافسات المجموعة السادسة.

وحده دورتموند ضمن التأهل عن هذه المجموعة حتى الآن، حيث يحتل صدارتها برصيد 10 نقاط، في حين يأتي سان جرمان ثانيا مع 7 نقاط ونيوكاسل الانكليزي وميلان الايطالي برصيد 5 نقاط لكل منهما.

الفوز وحده يضمن لسان جرمان مرافقة دورتموند الى الدور ثمن النهائي، بصرف النظر عن نتيجة المباراة الثانية، كما انه يمنحه صدارة الترتيب ايضا وبالتالي تحاشي مواجهة فريق قوي في الدور المقبل.

ولخّص مدرب سان جرمان الاسباني لويس انريكي وضعية فريقه بالقول "الأمر الأكثر اهمية هو التركيز على انفسنا. اذا فزنا سننهي دور المجموعات في المركز الأول، لكن حتى لو خسرنا نستطيع التأهل الى الدور التالي. الامور معقدة جدا لكني آمل في جعل الامور اكثر سهولة من خلال تحقيق الفوز".

وسيتأهل فريق العاصمة إذا تعادل ولم يفز نيوكاسل على ميلان، أو حتى إذا خسر بشرط انتهاء مباراة نيوكاسل وميلان بالتعادل.

استهل فريق العاصمة الفرنسية الذي بلغ نهائي المسابقة القارية مرة واحدة وخسر أمام بايرن ميونيخ الالماني عام 2020، بقوة من خلال فوزه على دورتموند بالذات 2-0، لكنه سقط سقوطاً مدوياً امام نيوكاسل 1-4 في الجولة التالية ثم فاز على ميلان 3-0 قبل أن يخسر أمامه 1-2 ثم يتعادل مع نيوكاسل 1-1.

وأدّى خروج سان جرمان من الدور ثمن النهائي في الموسمين الماضيين الى اقالة المدربين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والفرنسي كريستوف غالتييه تباعاً، وقد يلقى انريكي المصير ذاته في حال الخروج المبكر.

ومنذ ان استحوذت شركة قطر للاستثمارات الرياضية على ملكيته، وضع مسؤولو الدولة الخليجية نصب اعينهم الفوز باللقب الأوروبي المرموق، لكن رغم التعاقد مع أفضل اللاعبين امثال السويدي زلاتان ابراهيموفيتش والارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، ومع ابرز المدربين امثال الايطالي كارلو انشيلوتي والالماني توماس توخل، لم ينجح النادي في احراز اللقب القاري.

كما انه تعرّض خلال السنوات الأخيرة لهزائم قاسية لا سيما الريمونتادا امام برشلونة الاسباني عام 2017، والخسارة على ارضه امام مانشستر يونايتد الانكليزي 1-3 بعد ان تقدم ذهابا 2-0 عام 2019، ثم خسارة النهائية امام بايرن عام 2020 فالخروج امام ريال مدريد عام 2022.

في المقابل أكّد قطب دورتموند ماتس هوملس بان فريقه لن يتهاون رغم ضمان بطاقة التأهل "نريد ان نحسم المركز الاول وتحاشي الفرق القوية جداً. لا نريد الخروج من الدور ثمن النهائي".

مصير مبابي

لم يعد خافياً على الاطلاق رغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات مبابي، لكن سان جرمان نجح اقله حتى الان في الحفاظ على جوهرته بعد اختلافات في وجهات النظر الصيف الماضي وعدم تجديد المهاجم لعقده ما أدى الى استبعاده عن جولة الفريق في اليابان واستبعاده عن الفريق الاول في التدريبات التي سبقت انطلاق الموسم الحالي ثم عن المباراة الاولى قبل ان تسوى الامور بين الطرفين.

وضرب مبابي بقوة هذا الموسم، فسجل 15 هدفاً في الدوري الفرنسي ويتصدر ترتيب الهدافين بالاضافة الى 3 اهداف في دوري الابطال.

ولا شك بان خروج سان جرمان مبكراً سيجعل مبابي يبحث مستقبله جدياً في الأشهر المقبلة، لا سيما بان رغبته هي البحث عن المجد الاوروبي وهو امر قد لا يتحقق له مع فريقه الحالي.