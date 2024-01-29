الدوحة: ساد هرج ومرج غرفة المؤتمرات الصحافية في استاد خليفة الدولي خلال تواجد مدرب العراق الاسباني خيسوس كاساس وذلك بعد ان وجه اليه الصحافيون العراقيون سهام الانتقادات وحملوه مسؤولية الخسارة والخروج امام الاردن 2 3، الاثنين في ثمن نهائي كأس اسيا لكرة القدم.

ولم يكتف هؤلاء بذلك بل حاولوا مهاجمة المنصة حيث كان كاساس يجلس قبل ان يتدخل رجال الامن لمنعهم من ذلك، ثم دعا احدهم جميع زملائه الى الخروج من القاعة.

وبدا واضحا غضب الصحافيين العراقيين من خلال الاتهامات التي ساقوها باتجاه كاساس وعزوا الخسارة الى المقابلات الاعلامية التي اجراها المدرب الى وسائل اعلام اسبانية في الايام الاخيرة.

لم يقتنع المدرب الاسباني البالغ 50 عاماً وحاول شرح ان الخسارة لا علاقة لها بهذه المقابلات، بدليل ان فريقه فاز بثلاث مباريات في دور المجموعات بعد اجرائها، لكنهم لم يقتنعوا بوجهة نظره.

هنا احتدم النقاش على الرغم من تدخل الشخص الذي يدير المؤتمر، فصرخ احد الصحافيين "انت تستهزئ بالاعلام الرياضي والشعب العراقي ويجب اجراء تحقيق بهذه القضية من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم".

وبعد خروج الصحافيين، اعتبر كاساس بان ما حصل مؤسف وقال "يؤلمني ما حصل، هؤلاء اشخاص استغلوا الخسارة ليلحقوا الاذى بالشعب العراقي والاتحاد العراقي".