الدوحة: انتزعت طاجيكستان الأحد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر، على حساب الإمارات بركلات الترجيح (5-3).

وبات منتخب طاجيكستان أول فريق يتأهل لدور ربع نهائي كأس آسيا بأول مشاركة له في البطولة القارية، في إنجاز تاريخي .

وكان المنتخب الطاجيكي هو أول من بدأ بالتسجيل وكاد ينهي المباراة بالفوز بهدف وحيد بتوقيع فهدات هانونوف، إلا أن نظيره الإماراتي حرمه من التأهل في الوقت الأصلي، إذ أحرز خليفة الحمادي هدفا في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

ولجأ الفريقان للوقت الإضافي الذي انتهى بنفس النتيجة ليتم حسم المباراة بركلات الترجيح حيث نجح حارس المنتخب الطاجيكي في التصدي لإحدى الركلات ليهدي فريقه الفوز الغالي.

وخلت تشكيلة الامارات مجدداً من الهداف التاريخي علي مبخوت بعدما كان غاب عن المباريات الثلاث في الدور الأول لأسباب فنية من المدرب البرتغالي باولو بينتو الذي أعاد فابيو ليما وكايو كانيدو بعدما أبعدهما عن مباراة إيران في ختام دور المجموعات.

من جهته، أجرى الكرواتي بيتار شيغرت مدرب طاجيكستان تغييرا وحيدا على التشكيلة التي لعبت أمام لبنان في ختام المجموعات، بالدفع بالمهاجم شاهروم سامييف مكان رستم سايروف.

وكانت الإمارات قد تأهلت لثمن النهائي بعد حلولها ثانية في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بعد فوزها على هونغ كونغ 3-1، تعادلها مع فلسطين 1-1 وخسارتها امام ايران 1-2.

أما طاجيكستان التي حققت التأهل الى ثمن النهائي في أول مشاركة لها في البطولة القارية، فقد احتلت المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط ايضا، بتعادلها مع الصين سلباً، خسارتها أمام قطر المضيفة 0-1 وفوزها المتأخر على لبنان 2-1.

ومن المقرر أن تلتقي طاجيكستان في دور ربع النهائي الفائز من مباراة العراق مع جاره الأردن التي ستقام الاثنين على استاد خليفة في الدوحة.