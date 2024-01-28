الدوحة: باتت أستراليا أول منتخب يحجز بطاقته الى الدور ربع النهائي من كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر بفوزها الساحق على اندونيسيا 4 0 الاحد على استاد حمد بن جاسم.

وسجل ايلكان باغوت (12 خطأ في مرمى فريقه) ومارتن بويل (45) وكريغ غودوين (89) وهاري سوتار (90+1) الاهداف.

وتلتقي استراليا في ربع النهائي في الثاني من شباط (فبراير)، الفائز من مباراة السعودية وكوريا الجنوبية المقررة الثلاثاء.

وتسعى استراليا الى احراز اللقب القاري للمرة الثانية بعد أن توجت بباكورة القابها عندما استضافت البطولة عام 2015.

كانت الفرصة الاولى في المباراة لاندونيسيا عندما سدد رافايل سترويك الكرة فوق العارضة (6).

وسرعان ما تقدم المنتخب الاسترالي عندما مرر جاكسون ايرفاين كرة عرضية زاحفة حاول الكان بوغات تشتيتها فحولها خطأ داخل شباك فريقه (12).

ونجح مارتن بويل في تعزيز تقدم فريقه من خلال استغلال كرة متقنة وصلته من غيثين جونز ليتابعها داخل الشباك في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول.

وانتظرت استراليا حتى الدقائق الاخيرة من المباراة لتضيف هدفين الاول عبر البديل غودوين من تسديدة "على الطاير" (89)، قبل ان يضيف المدافع العملاق سوتار الهدف الرابع من كرة رأسية في الوقت بدل الضائع.

وهي المرة الثالثة التي تحافظ فيها استراليا على نظافة شباكها في اربع مباريات علما بأنها تغلبت على الهند 2 0 وعلى سوريا 1 0 وتعادلت مع أوزبكستان 1 1 في دور المجموعات.