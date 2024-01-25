الدوحة: ودّعت عُمان كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر بتعادلها مع قيرغيزستان 1-1 ضمن منافسات المجموعة السادسة الخميس على استاد عبدالله بن خليفة.

وكانت عُمان في حاجة الى الفوز لكي تضمن آخر بطاقة لافضل مركز ثالث في المجموعات الست، لتكتفي بنقطتين فقط، فتأهلت على حسابها إندونيسيا التي حصدت 3 نقاط في المجموعة الرابعة واكملت عقد المنتخبات في ثمن النهائي.

وفي المجموعة ذاتها، تعادلت السعودية سلبا مع تايلاند التي ستواجه أوزبكستان في ثمن النهائي، فبقيت الاولى في الصدارة برصيد 7 نقاط وستواجه كوريا الجنوبية في ثمن النهائي، مقابل 5 للثانية.

كانت عُمان البادئة بالتسجيل مبكرا عبر محسن الغساني بعد مرور 8 دقائق.

لكن جويل كوجو أدرك التعادل لقيرغيزستان قبل نهاية المباراة بعشر دقائق ليطيح بآمال المنتخب الخليجي في بلوغ الدور التالي.

وقال الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش مدرب عُمان بعد المباراة "في عالم كرة القدم ليس هناك مباراة سهلة أو صعبة، لقد كانت محتدمة، اللاعبون أبلوا البلاء الحسن وقدموا ما عليهم، أخذنا الاسبقية، لكننا ارتكبنا اخطاء فادحة".

وتابع "في الوقت الراهن لا استطيع التحدث عن اسباب الخسارة ومكامن الخلل، اليوم اللاعبون سعوا جاهدين للفوز لكن احيانا تذهب الرياح كما لا تشتهي السفن".

وأضاف "اذا اردنا تحليل المباراتين السابقتين امام السعودية وتايلاند، كنا دائما الجانب الافضل، لكن الحظ لم يحالفنا والنتائج لم تصب في مصلحتنا"

وختم "لا أريد التحدث عن الامور الفنية الآن. اظهرنا اداء جيدا في جميع المباريات وما كان ينقصنا هو ترجمة الفرص".

تعادل السعودية وتايلاند

وفي المباراة الثانية على استاد المدينة التعليمية انتهت مباراة السعودية وتايلاند بالتعادل السلبي.

كان المنتخبان ضمنا التأهل بعد الجولة الثانية، ولعبا من أجل تحديد هوية متصدر المجموعة.

حصلت السعودية على فرصة مبكرة لافتتاح التسجيل عندما احتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها عبدالله رديف سددها ضعيفة بين يدي الحارس التايلاندي (12).

وسجل كل من المنتخبين هدفا الغيا بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني أشرك الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب السعودية اليافع طلال حاجي فبات في سن الـ 16 عاماً و131 يوما أصغر لاعب يدافع عن الوان السعودية في كأس آسيا.