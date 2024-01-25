الدوحة: يبحث المنتخب السعودي عن تأكيد صدارته عندما يلتقي منتخب تايلند غداً على استاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة، في الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة لكأس آسيا لكرة القدم.

وتصدّر الأخضر المجموعة بالعلامة الكاملة بعد فوزين على عمان 2-1 ثم قيرغيزستان 2-0، وضمن الوصول إلى دور الـ16 ,في حين تملك تايلند 4 نقاط من فوز على قيرغيزستان 2-0 وتعادل مع عمان دون أهداف.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب تايلاند إلى التأهل مرة أخرى للدور الثاني كما فعل في النسخة الماضية عندما ودّع على يد الصين.

وفي نفس التوقيت على ملعب عبدالله بن خليفة، تبحث عمان عن الفوز على قيرغيزستان للوصول إلى ٤ نقاط تساعدها على التأهل لدور الـ16 مرة ثانية توالياً.