الدوحة: أبلغ الاتحاد العماني لكرة القدم الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب المنتخب الوطني، بعدم الرغبة في تجديد عقده، وذلك عقب الخروج المخيّب للآمال من دور المجموعات لكأس آسيا المقامة حاليًا في قطر.

وأخفق المنتخب العماني في بلوغ الادوار الاقصائية بعد وقوعه في فخ التعادل أمام قيرغيزستان 1 1 في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة السادسة، ليحتل المركز الثالث بنقطتين فقط من تعادلَين وخسارة.

وقال الاتحاد المحلي للعبة في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) "الاتحاد العماني لكرة القدم يبلّغ المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بعدم رغبة الاتحاد التجديد معه وذلك مع نهاية مشوار المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا 2023".

وتابع "يتقدم مجلس إدارة الاتحاد بالشكر للمدرب على الفترة التي قضاها مدربا للاحمر، متمنين له التوفيق في مشواره القادم".

من جهته، كان ايفانكوفيتش (69 عاماً) صرّح بعد التعادل المخيب "في عالم كرة القدم ليس هناك مباراة سهلة أو صعبة، لقد كانت محتدمة، اللاعبون أبلوا البلاء الحسن وقدموا ما عليهم، أخذنا الاسبقية، لكننا ارتكبنا اخطاء فادحة".

وتابع "في الوقت الراهن لا استطيع التحدث عن اسباب الخسارة ومكامن الخلل، اليوم اللاعبون سعوا جاهدين للفوز لكن احيانا تذهب الرياح كما لا تشتهي السفن".

وأضاف "اذا اردنا تحليل المباراتين السابقتين امام السعودية وتايلاند، كنا دائما الجانب الافضل، لكن الحظ لم يحالفنا والنتائج لم تصب في مصلحتنا"

وختم "لا أريد التحدث عن الامور الفنية الآن. اظهرنا اداء جيدا في جميع المباريات وما كان ينقصنا هو ترجمة الفرص".