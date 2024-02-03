برلين: حافظ بايرن ليفركوزن المتصدر ووصيفه بايرن ميونيخ على فارق النقطتين وذلك قبل القمة المنتظرة بينهما في المرحلة المقبلة، ففاز الأول على مضيفه دارمشتات 2 0 والثاني على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3 1 السبت ضمن المرحلة العشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وعزّز ليفركوزن الوحيد الذي لم يهزم في الدوري هذا الموسم صدارته إلى 52 نقطة من 16 فوزاً وأربعة تعادلات، متقدماً بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الـ 11 الماضية.

ويتواجه الفريقان السبت المقبل على ملعب "باي أرينا" في ليفركوزن في مباراة من شأنها أن ترسم صورة الصراع على اللقب في المراحل المقبلة.

في المباراة الأولى، فرض النيجيري ناثان نيلا المولود في إنكلترا نفسه نجماً لفريقه ليفركوزن بتسجيله هدفي الفوز في الدقيقتين 33 و52.

في المقابل، تأخّر بايرن بهدف السويسري نيكو إلفيدي (35)، قبل أن ينتفض ويسجل ثلاثية عبر ألكسندر بافلوفيتش بعد تمريرة من توماس مولر (45)، ليعود المهاجم الانكليزي هاري كاين ويبصم برأسه على هدفه الرابع والعشرين في الدوري هذا الموسم (71)، قبل أن يقضي المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت على آمال الفريق الضيف برأسية بعد ركلة حرة نفذها لوروا سانيه (87).

وتفادى بايرن السقوط في فخ مونشنغلادباخ الذي كان قدّم خدمة له في المرحلة الماضية بفرضه التعادل السلبي على باير ليفركوزن، ليحقق النادي البافاري فوزه الثالث توالياً بعدما كان أسقط أونيون برلين 1 0 وأوغسبورغ 3 2.

وتابع مونشنغلادباخ سلسلة نتائجه السلبية خارج معقله هذا الموسم، حيث لم يفز سوى مرة واحدة مقابل أربعة تعادلات وخمس هزائم. ويعود فوزه الأخير إلى 30 أيلول/سبتمبر على أرض بوخوم 3 1.

وعزّز شتوتغارت مركزه الثالث بفوزه الثاني توالياً وجاء على حساب مضيفه فرايبورغ 3 1.

وسجل شتوتغارت هدفين صاعقين بعد 5 دقائق من صافرة البداية عبر دنيس أونداف وكريس فوريش في الدقيقتين 3 و7 توالياً.

وزادت مهمة فرايبورغ صعوبة إثر طرد ميرلين رول بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 18، إلا أنه نجح في تقليص النتيجة بهدف لوكاس كوبلر (45+11).

هدف الاطمئنان

وأضاف شتوتغارت هدف الاطمئنان الثالث عبر ماكسيميليان ميتيلشتاد (74).

ورفع شتوتغارت رصيده في المركز الثالث إلى 40 نقطة متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي كان سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه هايدنهايم السبت في افتتاح منافسات هذه المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد فرايبورغ الذي مُني بخسارته الثانية توالياً بعدما كان سقط أمام فيردر بريمن الاسبوع الماضي بالنتيجة ذاتها، عند 28 نقطة في المركز السابع موقتاً.

وتعادل بوخوم مع أوغسبورغ 1 1.

وفشل ماينتس وصيف القاع في تحقيق الفوز للمباراة العاشرة توالياً بخسارته أمام فيردر بريمن 0 1، سجله مارفين دوكش في الدقيقة الثانية.

ويلعب لاحقاً كولن مع أينتراخت فرانكفورت.