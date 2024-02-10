لندن: سجّل المهاجم النروجي الفتاك إرلينغ هالاند للمرة الأولى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) وقاد بثنائية متأخرة مانشستر سيتي حامل اللقب إلى الفوز على ضيفه الجريح إيفرتون 2 0 وتصدّر ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم موقتاً، السبت في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين.

ورفع سيتي، المملوك إماراتياً والمتوّج في الأعوام الثلاثة الماضية، رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة عن ليفربول الذي يستقبل بيرنلي وصيف القاع في وقت لاحق ولعب مباراة أكثر، فيما عجز إيفرتون الثامن عشر عن تحقيق الفوز للمباراة السابعة توالياً.

وهزّ هالاند الشباك للمرة الأولى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) وبعد عشرة أيام على عودته من اصابة بقدمه أبعدته نحو شهرين. انفرد بصدارة الهدافين (16)، بفارق اثنين عن المصري محمد صلاح الذي لا يزال مبتعداً عن ليفربول بسبب اصابة عضلية تعرض لها في كأس أمم إفريقيا.

ويعيش فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا ظروفا مثالية في الفترة الاخيرة، حيث فاز في آخر عشر مباريات في مختلف المسابقات، ولم يخسر في آخر 22 في الدوري على أرضه.

وجاء الفوز على إيفرتون الذي لم يهزم سيتي منذ 2017، بمثابة الإعداد المثالي للحلول على كوبنهاغن الدنماركي الثلاثاء في ذهاب ثمن النهائي لمسابقة دوري أوروبا التي يحمل لقبها.

على استاد الاتحاد، جاء الشوط الأول متواضعاً فنياً. اخفق سيتي في تسجيل محاولة واحدة على مرمى "توفيز"، في معادلة نادرة على ملعبه.

وفي الوقت الذي كان فريقه بحاجة اليه، وصلت ركنية إلى هالاند المتربص عند القائم البعيد، أطلقها بعد دربكة قوية في شباك الدولي جوردان بيكفورد (71)، مسجلاً هدفه الأول في خمس مباريات.