لندن: وافقت رابطة الدوري الانكليزي لكرة القدم على صفقة شراء الملياردير البريطاني جيم راتكليف لـ 25 بالمئة من أسهم نادي مانشستر يونايتد.

كشف تحديث لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مساء الاثنين عن قرار الدوري الإنكليزي الممتاز بإعطاء الضوء الأخضر لاستثمار راتكليف.

ولا يزال يونايتد ينتظر موافقة الاتحاد الانكليزي للعبة على اتمام العملية التي قال راتكليف أنّها قد تُستكمل في منتصف شباط (فبراير) والتي ستمنحه السيطرة على عمليات كرة القدم في أولد ترافورد.

ومن المتوقع ان تكون موافقة الدوري الإنكليزي مشروطة بإتمام الصفقة، وبالتالي لن يؤكد الدوري أنه أعطى الموافقة حتى اتمامها.

وذكرت تقارير انّ العملية في طور التوصل الى حلّ.

وتم تمديد الفترة التي يمكن لحاملي أسهم الفئة "أ" عرضها للبيع من 14 شباط (فبراير) حتى الساعة 23:59 مساءً من يوم 16 شباط (فبراير).

وحتى الآن تم طرح 36.7 بالمئة من أسهم الفئة أ، وهو ما يكفي بالفعل لاستكمال عملية الاستحواذ على 25 في المئة.

واستحوذ البريطاني الذي يُشجّع مانشستر يونايتد من صغره عشية عيد الميلاد، على 25 بالمئة من أسهم النادي مقابل نحو 1.3 مليار دولار أميركي. كما سيستثمر 238 مليونًا إضافية لتطوير البنى التحتية للنادي.

وأجرى رجل الاعمال، البالغ 71 عامًا، سلسلة اجتماعات في الايام الاخيرة مع مسؤولي النادي والموظفين مع اقتراب اتمام الصفقة.