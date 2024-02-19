لندن: استقال روي هودجسون الإثنين من تدريب كريستال بالاس المتعثر في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم قبل ساعات فقط من المواجهة الحاسمة مع مضيفه إيفرتون في ختام المرحلة الخامسة والعشرين.

وتعرض مدرب المنتخب الإنكليزي السابق لانتقادات من جماهير كريستال بالاس وسط تراجع النادي نحو منطقة الهبوط.

والمدرب البالغ من العمر 76 عامًا إلى المستشفى الخميس لإجراء فحوصات بعد تعرضه لوعكة صحية خلال حصة تدريبية وألغي مؤتمر صحافي كان مقررًا قبل الرحلة إلى ملعب غوديسون بارك.

نتائج سيئة وعثرات مستمرة

وخسر بالاس 10 من آخر 16 مباراة في الدوري ويحتل المركز السادس عشر بفارق خمس نقاط فقط عن إيفرتون صاحب المركز الثامن عشر الأخير المؤدي الى المستوى الأول "تشامبونشيب".

وقال هودجسون: "أتفهم أنه في ظل الظروف الأخيرة، قد يكون من الحكمة في هذا الوقت أن يخطط النادي للمستقبل، وبالتالي اتخذت قرارًا بالتنحي حتى يتمكن النادي من تقديم خططه للمدرب الجديد، كما هو متوقع لهذا الصيف".

ومن المقرر أن يتولى بادي ماكارثي وراي لوينغتون، مساعدا هودجسون، مسؤولية الفريق في مباراة إيفرتون.

من هو خليفة هودجسون؟

ويعد مدرب أينتراخت فرانكفورت السابق النمساوي أوليفر غلاسنر الذي قاد النادي الألماني إلى لقب بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2022، هو المرشح لخلافة هودجسون.

وكانت المباراة الأخيرة لهودجسون كمدرب لكريستال بالاس عندما خسر الدربي على أرضه أمام تشلسي 1 3 في 12 شباط (فبراير)، وهي الهزيمة التي جاءت بعد أيام فقط من خسارته أمام غريمه اللدود برايتون 1 4.

وعاد المدرب السابق لليفربول وإنتر ميلان الإيطالي لقيادة كريستال بالاس للمرة الثانية العام الماضي بعد أن أشرف على تدريبه سابقًا من 2017 إلى 2021.

وأضاف هودجسون الذي غادر المستشفى "هذا النادي مميز جدًا ويعني الكثير بالنسبة لي وقد لعب دورًا كبيرًا في حياتي الكروية. لقد استمتعت تمامًا بوقتي هنا على مدار ستة مواسم، حيث منحني الفرصة للعمل مع لاعبين من الطراز الأول وجهاز فني يفعل كل ما أحبه كل يوم".

وتابع "أود أن أشكر ستيف باريش وشركائه الأمريكيين على دعمهم. كما أتقدم بالشكر والاحترام للفريق الحالي من اللاعبين الذين كان من دواعي سروري العمل معهم".