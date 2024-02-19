مرسيليا: سيرحل المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو عن نادي مرسيليا بعد الخسارة الأخيرة أمام بريست 0 - 1 في المرحلة الثانية والعشرين للدوري الفرنسي الأحد، وفقاً ما أعلن مصدر مقرّب من المفاوضات.

ووصل غاتوزو (46 عاماً) مدرب فالنسيا الإسباني السابق إلى مرسيليا في أيلول (سبتمبر) الماضي بدلاً من الإسباني مارسيلينو، لكنه لم يتمكّن من إعادة الفريق إلى موقعه الطبيعي ولم يفز معه بأي مباراة ضمن الدوري منذ بداية عام 2024، ليحتل المركز التاسع بـ30 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن ليل في المركز الرابع المؤهل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

كما لم يحقق مرسيليا منذ 17 كانون الأوّل (ديسمبر) الفوز سوى على فريق الهواة ثيونفيل لوزيتانوس 1- 0 ضمن الدور الثالث من مسابقة كأس فرنسا، ليعود ويودّع بعد خسارته أمام رين بركلات الترجيح 8 - 9 (الوقت الأصلي 1-1)، في حين تعادل أربع مرات في الدوري وخسر مرتين.

وقد يخرج الفريق خالي الوفاض هذا الموسم ولو أنه لا يزال ينافس في الدوري الأوروبي حيث يلعب مع شاختار دانييتسك الأوكراني الخميس في إياب ملحق التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد تعادلهما على أرض الأخير ذهاباً 2 - 2.

ويواصل النادي دفع ثمن الخيارات الجدلية لرئيسه الإسباني بابلو لونغوريا (38 عاماً) بعد تعيينه مارسيلينو ثمّ غاتوزو والضعف في سوق الانتقالات الذي ساهم في تراجع الفريق بشكلٍ كبير.

وسيكون الانفصال عن غاتوزو بالتراضي بين الطرفين، وليس على شكل إقالة، وفقاً للمصدر.

واتُّفق على الانفصال بعد اجتماعٍ بين غاتوزو والإدارة صباح الإثنين، حيث اقرّ الإيطالي أنه "لم يعد يملك الحلول" لإعادة مرسيليا إلى السكّة الصحيحة، وفقاً للمصدر نفسه.