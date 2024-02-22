لندن: سيعتزل حارس مرمى منتخب إنكلترا السابق جو هارت كرة القدم في نهاية الموسم، بحسب ما أعلن فريقه سلتيك الاسكتلندي الخميس.

وسيبلغ هارت السابعة والثلاثين عندما ينتهي عقده لثلاث سنوات مع حامل لقب الدوري الاسكتلندي.

خاض 75 مباراة دولية مع منتخب "الأسود الثلاثة" و348 مباراة مع مانشستر سيتي محرزاً معه لقب الدوري المحلي مرتين، كما جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري 4 مرات.

حمل ألوان أندية عدّة على غرار تورينو الإيطالي، بيرنلي ووست هام قبل الانضمام إلى سلتيك في 2021.

وقال هارت لقناة سلتيك "ذهنياً أنا في ذلك المكان الذي أحب أن أكون فيه، أنا في مكانٍ يتّسم بالوضوح"، مضيفاً "بالتأكيد، فكرت بالأمر كثيراً".

وأردف "أعتقد أن الوقت المناسب (للاعتزال) هو الآن. ذهبت إلى النادي وشرحت لهم موقفي وتفهموا الأمر تماما".

وتابع الحارس الذي لمع اسمه مع سيتي "أعلم أن الوقت لا ينتظر أحداً ولا أريد ان يدفعني جسدي إلى الاعتزال".

بدوره، قال مدرب سلتيك الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز "عرف جو مسيرة رائعة وأعلم تماماً أن اللعبة ستفتقده عندما يعتزل نهائياً في الصيف".