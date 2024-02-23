ابوظبي : أحرز الهولندي أولاف كوي الجمعة المركز الأول في المرحلة الخامسة من طواف الامارات للدراجات الهوائية بعد سباق حبس الأنفاس في أمتاره الأخيرة وحسم لصالح دراج فريق فيسما بعد اللجوء إلى تقنية الصورة النهائية"الفوتوفينيش".

وقطع الدراج البالغ من العمر 22 عاماً مسافة المرحلة في أم القيوين البالغة 182 كلم بزمن 4 ساعات و8 دقائق و38 ثانية، حارماً البلجيكي تيم ميرلييه الثاني من الفوز الثالث في هذه النسخة ومنهيا سيطرته على المراحل السريعة في السباق الاماراتي.

لا أحد يعرف الفائز

ودخل كوي وميرلييه خط النهاية بشكل متواز دون أن يحتفلا في انتظار تقنية الصورة النهائية التي حسمت الفوز للهولندي، وحل الاسترالي سام ولسفرورد ثالثا بالتوقيت ذاته.

وقال كوي بعد التتويج: "أنا سعيد حقاً، لم أكن أعرف الفائز عند خط النهاية وكان علي الانتظار قليلاً لتحديد ذلك".

وأضاف الهولندي الحاصل على المركز الثالث في المرحلة الرابعة الخميس "بعد أول مرحلتين، تحسنت الأمور، ودائماً لتحقيق الفوز عليك القيام بكل شيء بشكل صحيح".

وحافظ الاسترالي جاي فاين من فريق الامارات على القميص الأحمر وصدارة الترتيب بزمن 15 ساعة و50 دقيقة و9 ثوان، بفارق 11 ثانية عن مواطنه بن اوكونور و13 عن الاميركي براندون ماكنولتي.

وتقام المرحلة السادسة قبل الأخيرة السبت في أبوظبي لمسافة 138 كلم.

ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة الخامسة:

1 الهولندي أولاف كوي( فريق فيسما) 4.08:38 ساعات

2 البلجيكي تيم ميرلييه( سودال كويك – ستيب) التوقيت ذاته

3 الأسترالي سام ولسفورد(بورا هانز غروهه) التوقيت ذاته

4 الإيطالي سيموني كونسوني(ليدل تريك) التوقيت ذاته

5 البلجيكي ميلان فريتين( كوفيديس) التوقيت ذاته

الترتيب العام بعد المرحلة الخامسة:

1 الأسترالي جاي فاين (فريق الامارات) 15:50:09 ساعة

2 الأسترالي بن أوكونور (ديكاتلون ايه جي 2 آر لامونديال) بفارق 11 ثانية

3 الأميركي براندون ماكنولتي (فريق الامارات) بفارق 13 ثانية

4 البلجيكي ايلان فان وايلدر (سودال كويك ستيب) بفارق 21 ثانية