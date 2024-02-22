دبي: أحرز البلجيكي تيم ميرلييه المرحلة الرابعة من طواف الامارات للدراجات الهوائية الخميس، في حين بقي القميص الاحمر وصدارة الترتيب العام في عهدة الاسترالي جاي فاين.

واثبت ميرلييه دراج فريق سودال كويك ستيب انه الاسرع في طواف الامارات، بعدما كان فاز في المرحلة الاولى في مدينة الظفرة، مكرّراً ما فعله في النسخة الماضية عندما فاز بمرحلتين ايضا.

وقطع ميرلييه المرحلة السريعة التي اقيمت في دبي لمسافة 173 كلم، بزمن 4:01:47 ساعات، بفارق السرعة النهائية على الهولنديين أرفيد دي كلاين وأولاف كوي.

وشهد السباق اثارة كبيرة مع دخول اكثر من دراج في منافسة الامتار الاخيرة التي انهاها ميرليبه لصالحه.

قال البلجيكي:" لم يكن الامر سهلا، قد يبدو ان السباق السريع يكون اسهل، لكنه ليس كذلك". تابع" سأحاول الفوز مرة اخرى، واتطلع الى فريقي للعمل معا في المراحل المقبلة".

ورغم انه كان ضمن عداد الدراجين الذين تعرضوا للسقوط في آخر 3 كلم، حافظ فاين على الصدارة بنفس الفارق امام مواطنه بن اوكونور الثاني.

وتقام المرحلة الخامسة في ام القيوين الجمعة لمسافة 173 كلم.

ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة الرابعة:

1 البلجيكي تيم ميرلييه (سودال كويك ستيب) 4:01:47 ساعات

2 الهولندي ارفيد دي كلاين (تودور برو) التوقيت ذاته

3 الهولندي أولاف كوي (فيسما) التوقيت ذاته

4 البولندي ستانيسلاف أنيولكوفسكي (كوفيديس) التوقيت ذاته

5 الايطالي ياكوب ماريتشكو (كوراتيك) التوقيت ذاته

الترتيب العام بعد المرحلة الرابعة:

1 الأسترالي جاي فاين (فريق الامارات) 11:4131 ساعة

2 الأسترالي بن أوكونور (ديكاتلون ايه جي 2 آر لامونديال) بفارق 11 ثانية

3 الاميركي براندون ماكنولتي (فريق الامارات) بفارق 13 ثانية

4 البلجيكي ايلان فان وايلدر (سودال كويك ستيب) بفارق 21 ثانية