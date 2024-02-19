دبي: كرّر البلجيكي تيم ميرلييه سيناريو نسخة 2023 وتوّج الإثنين بلقب المرحلة الأولى من طواف الامارات للدراجات الهوائية، بعد سباق سريع شهد سقوط عدد كبير من الدراجين اثر حادث تصادم ضخم قبل خط النهاية.

وكان درّاج سودال كويك ستيب فاز بالمرحلتين الاولى والسادسة السريعتين العام الماضي، ليؤكد انه الاسرع في السباق الاماراتي، بعدما كرّر نجاحه الاثنين قاطعا مسافة مرحلة مدينة الظفرة في ابوظبي والبالغة 141 كلم بزمن 3:09:45 ساعات (معدل سرعة 44.5 كلم/ساعة)، متفوّقاً بفارق السرعة النهائية على الهولندي ارفيد دي كلاين والإيطالي ياكوب ماريتشكو.

وقال البلجيكي البالغ 31 عاماً "إنه فوزي الأول هذا الموسم ، لذلك أنا سعيد جداً".

وتابع "أحاول الفوز في كل مرحلة من مراحل السرعة التي أشارك فيها، لكن الأمر ليس سهلاً، كانت المنافسة كبيرة، مع وجود الكثير من الدراجين المتخصصين بالسرعة".

وشهد السباق فوضى قبل الوصول إلى خط النهاية، واستطاع عدد قليل من الدراجين من عبور خط النهاية، في حين سقط الباقون على الأرض بعد حادث اصطدام جماعي، انتهى دون اصابات خطيرة.

وتقام المرحلة الثانية (ضد الساعة لمسافة 12.1 كلم) الثلاثاء في جزيرة الحديريات بالعاصمة الاماراتية أيضاً.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الأولى:

1 البلجيكي تيم ميرلييه (سودال كويك ستيب) 3:09:55 ساعات

2 الهولندي أرفيد دي كلاين (تودور برو) التوقيت عينه

3 الإيطالي ياكوب ماريتشكو (كوراتيك) التوقيت عينه

4 الهولندي فابيو ياكوبسن (دي اس ام) التوقيت عينه

5 الأسترالي سام ولسفورد (بورا هانزغروهه) التوقيت عينه

الترتيب العام:

1 البلجيكي تيم ميرلييه ( سودال كويك ستيب) 3:09:45 ساعات

2 الهولندي ارفيد دي كلاين (تودور برو) بفارق 4 ثوان

3 البريطاني مارك ستيوارت (كوراتيك) بفارق 4 ثوان

4 الايطالي ياكوب مارتشكو (كوراتيك) بفارق 6 ثوان