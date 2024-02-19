لوس انجليس : يلف مستقبل أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس الغموض بشأن انتقال محتمل من صفوف بطل "أن بي ايه" 17 مرة أو موعد اعتزاله.

قال "الملك" خلال مؤتمر صحافي في إنديانابوليس قبل مشاركته القياسية الرقم 20 في مباراة كل النجوم "أول ستار" السنوية التقليدية التي انتهت بفوز فريق المنطقة الشرقية على الغربية 211 186 "لم أحدّد عدد المواسم المتبقية لي للعب. لكنني أعلم أنه لم يتبق الكثير".

في سن الـ 39 عاماً، يخوض بطل "أن بي ايه" أربع مرات موسمه الحادي والعشرين في مسيرته، والسادس بقميص ليكرز.

وبعد إقصائه في نهائي المنطقة الغربية العام الماضي، ترك جيمس شكوكا حول احتمال اعتزاله، ولكن سرعان ما تبدّدت.

قال "أنا لاعب في فريق ليكرز، واشعر بالسعادة مع ليكرز على مدار الأعوام الستة الماضية، وآمل في أن يظل الأمر على هذا النحو. لكن ليس لديّ إجابة عن عدد المواسم المتبقية لي أو القميص الذي سأرتديه".

ويمتلك جيمس القدرة على تفعيل سنة إضافية من عقده للموسم المقبل، أو التحرّر هذا الصيف. ترك الباب مشرّعاً أمام مغادرته لمدينة لوس أنجليس بعدما سبق له ارتداء قمصان كليفلاند كافالييرز وميامي هيت ثم كليفلاند مرة أخرى.

ويعاني ليكرز من تردي نتائجه في الدوري منذ عامين على الرغم من احرازه النسخة الاولى من كأس "إن سيزون" في كانون الأول/ديسمبر الماضي، علما انه يحتل المركز التاسع في المنطقة الغربية هذا الموسم.

وتابع "آمل في أن يكون ذلك مع ليكرز. هو فريق عظيم. سنرى، لا أعرف كيف ستنتهي مسيرتي، لكن النهاية قادمة بالتأكيد".

كما سُئل عن مشاركته في الالعاب الاولمبية في باريس الصيف المقبل (26 تموز/يوليو 11 آب/أغسطس) وحيث يبدو أنه بنى "فريق الأحلام" من حوله ويأمل في التتويج بالذهب للمرة الثالثة بعد عامي 2008 و2012.

أكد قائلاً "عندما قررت الانضمام للمنتخب الأولمبي، تعهّدت أن أضع صحتي في المقام الأول. حالياً، أتمتع بصحة جيدة بما يكفي لتكوين الفريق واللعب بمستوى كافٍ".

وأردف "الألعاب الأولمبية عبارة عن 11 مباراة إضافية، ولكن قبل كل شيء خمسة أسابيع ونصف، وكيلومترات إضافية من السفر..." و"أخطّط لتكريس جسدي وعقلي وروحي لمنتخب الولايات المتحدة، لتمثيل بلادنا واللعب من أجلها بأقصى قدر من الاحترام".

واضاف "أنا متأكد من أنني لن أضطر إلى "حمل" الفريق على كتفي. لم تكن هي الحال أبداً خلال تجاربي الثلاث السابقة (...) لا أعرف حتى الآن كيف ستكون التشكيلة الكاملة... لكن بالنظر إلى بعض الأسماء، أعلم أنه لن يكون لديّ أي ضغط على هذا المستوى".

وختم قائلاً "سيكون فريقا مكونا من 12 لاعباً قادرين على تقديم أداء جيد في الهجوم والدفاع كل ليلة ضد أي فريق في العالم".