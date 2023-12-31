ميامي : أفسد مينيسوتا تمبروولفز متصدر المنطقة الغربية احتفال نجم لوس انجليس ليكرز المخضرم ليبرون جيمس بعيد ميلاده التاسع والثلاثين بالفوز عليه 108 106 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وخاض جيمس 39 دقيقة من اللقاء وسجل 26 نقطة في حين كان زميله أنتوني ديفيس أفضل مسجل لفريقه مع 33 نقطة و17 متابعة و8 تمريرات حامسة. أما الأفضل في صفوف مينيسوتا فكان أنتوني ادواردز مع 31 نقطة.

بدأ ليكرز المباراة بقوة مسجلا النقاط الثماني الاولى في المباراة لكن مينيسوتا رد بقوة بتسجيله 18 نقطة مقابل 4 فقط لمنافسه.

ظلت النتيجة متقاربة بين الفريقين ليتقدم مينيسوتا 61 57 في نهاية الشوط الاول.

واستمرت الحال على المنوال ذاته في الربعين الاخيرين وظن جيمس بانه منح التعادل لليكرز 107 107 عندما سدد رمية ثلاثية لكن الحكم قرر احتسابها نقطتين فقط قبل ان يضيف ادواردز نقطة من رمية حرة كانت كفيلة بحسم النتيجة لصالح فريقه بفارق نقطتين فقط.

في المقابل، وضع يوتا جاز حدا لسلسلة من أربعة انتصارات لميامي هيت وتغلب عليه 117 109 في مباراة شهدت عودة نجم الاخير جيمي باتلر الى الملاعب بعد غيابه عن المباريات الاربع الاخيرة لفريقه بداعي الاصابة في ربلة الساق قبل ان يصاب مجددا.

وسجل كولين سكستون 22 نقطة للفائز واضاف زميله كيونت جورج 21 نقطة، في حين كان بام اديبايو افضل مسجل في صفوف ميامي هيت مع 28 نقطة و16 متابعة.

وسقط فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في غياب نجمه الكاميروني جويل إمبيد أفضل لاعب الموسم الماضي امام شيكاغو بولز 92 105 بفضل 24 نقطة لديمار دي روزان و22 لكوبي وايت.

وعاد النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش الى صفوف دالاس مافريكس بعد غيابه عن مباراة فريقه الأخيرة ليقوده الى الفوز على غولدن ستايت ووريرز 132 122.

وتعملق دونتشيتش في المباراة مسجلا 39 نقطة بينها 25 في الشوط الثاني واضاف 10 تمريرات حاسمة و8 متابعات.

وتغلب انديانا بايسرز على نيويورك نيكس 140 126 بفضل 22 نقطة لتايريز هاليبرتون.

وتحاشى ديترويت بيستونز الانفراد برقم قياسي سلبي عندما حقق اول انتصار بعد 28 هزيمة تواليا بتغلبه على تورونتو رابتورز 129 127.