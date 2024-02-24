ليفركوزن (ألمانيا): قال الإسباني شابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني الجمعة، ان الاخبار حول انتقاله إلى ليفربول الإنكليزي أو بايرن ميونيخ هي "مجرّد تكهنات" وان "رأسي لا يزال هنا"، بعد قيادته فريقه إلى تعزيز صدارة الدوري المحلي وتحطيم رقم قياسي ألماني.

وبفوزه الجمعة على ماينتس 2 1، عزّز ليفركوزن سلسلة من 33 مباراة دون خسارة هذا الموسم، محطماً الرقم القياسي الألماني الذي حققه هانزي فليك مع بايرن ميونيخ في 2019 و2020.

رفع ليفركوزن الفارق في صدارة الدوري مع بايرن، حامل اللقب في آخر 11 موسماً، إلى 11 نقطة، علما ان الفريق البافاري يستضيف لايبزيغ السبت.

وجذب لاعب الوسط السابق الأنظار بسبب المشوار الرائع لليفركوزن في البوندسليغا، على غرار فريقه السابق ليفربول الذي سيتركه الألماني يورغن كلوب في نهاية الموسم، وأيضاً بايرن الذي سيلقى معه توماس توخل المصير عينه.

قال ابن الثانية والاربعين لمنصة دازون للبث التدفقي، بعد المباراة "حالياً هي مجرّد تكهنات. رأسي لا يزال هنا. لدينا الكثير لنقوم به. يجب أن نستمتع ونواصل التحضير، وهذا كل ما أفكر فيه".