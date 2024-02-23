نيون (سويسرا) : تخوض اندية ليفربول وميلان وباير ليفركوزن اختبارات سهلة في الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الاوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، والتي يطلق عليها في بعض الأوساط الكروية "بطولة الظل" مقارنة بدوري الأبطال الأكثر بريقاً.

ويلتقي ليفربول وميلان مع قطبي العاصمة التشيكية براغ، سبارتا وسلافيا تواليا، فيما يلعب باير ليفركوزن صاحب العلامة الكاملة في دور المجموعات مع قره باخ أول فريق أذربيجاني يبلغ دور ثمن النهائي للمسابقة القارية الثانية.

مهمة سهلة لليفربول

سيكون ليفربول، متصدر الدوري الانكليزي، مرشحا بقوة لبلوغ الدور ربع النهائي نظرا للفوارق الفنية الكبيرة بينه وبين سبارتا براغ.

ويسعى ليفربول إلى إحراز اللقب القاري ليكون بمثابة أفضل هدية لمدربه الألماني يورغن كلوب الذي سيتركه في نهاية الموسم الحالي بعد أن أمضى قرابة تسع سنوات على رأس الجهاز الفني للنادي الشمالي العريق وقاده إلى وضع حد لصيام دام 30 عاماً عن احراز الدوري الانكليزي (توج به عام 2020)، ودوري أبطال أوروبا (2019).

القرعة لا ترحم "التشيك"

ولم ترحم القرعة الطرف التشيكي الآخر في القرعة وهو سلافيا براغ لأنها أوقعته مع ميلان الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل أن يخرج على يد جاره إنتر.

أما ليفركوزن الفريق الوحيد في البطولات الخمس الكبرى الذي لم يخسر أي من مبارياته الـ32 حتى الان في مختلف المسابقات حتى الان هذا الموسم، فيلتقي قره باغ المتواضع.

طريق ليفركوزين

يخوض ليفركوزن بقيادة مدربه الاسباني شابي ألونسو موسماً استثنائيا لأنه يتصدر الدوري الألماني في سعيه إلى لقبه الأول في تاريخه، بفارق 8 نقاط عن بايرن ميونيخ المأزوم وبات مرشحاً لوضع حد لسلسلة من 11 لقباً توالياً في الدوري للفريق البافاري. كما بلغ الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس المحلية.

ويتكرر اللقاء بالنسبة لليفركوزن مع قره باغ لأنهما التقيا أيضاً في دور المجموعات وفاز الفريق الألماني 5-1 ذهاباً و1- 0 إياباً.

وأوقعت القرعة أيضا مرسيليا الفرنسي في مواجهة فياريال الاسباني ومدربه السابق مارسيلينو الذي ترك النادي المتوسطي في ايلول (سبتمبر) بعد خمس مراحل فقط قبل أن يلتحق بناديه الحالي المتوج بلقب المسابقة موسم 2020 2021 مع أوناي إيمري.

وأقال مرسيليا مدربه الإيطالي جينارو غاتوزو، بديل مارسيلينو، مطلع الأسبوع الحالي وعين بدلاً منه جان لوي غاسيه الذي قاده في أول مباراة رسمية ضد شاختار دانييتسك الأوكراني الخميس في إياب ثمن نهائي ملحق ثمن النهائي وحقق الفوز 3 - 1 وبالتالي التأهل بعدما تعادلا 2 - 2 ذهابا.

وفي أبرز المباريات القوية والمتكافئة، المواجهة بين سبورتينغ البرتغالي واتالانتا الإيطالي، وأخرى بين روما الايطالي وبرايتون الانكليزي الذي يقوده مدرب إيطالي هو روبرتو دي تسيربي علماً بأن فريقه يشارك في إحدى المسابقات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.

صدام أياكس وفيلا في كونفرنس ليغ

وخلفت قرعة ثمن نهائي مسابقة كونفرنس ليغ قمة نارية بين أياكس أمستردام الهولندي وآستون فيلا الإنكليزي.

وعانى أياكس، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا اربع مرات، الأمرين لبلوغ ثمن النهائي على غرار موسمه في الدوري المحلي.

واحتاج النادي الاكثر تتويجا في هولندا الى اقتناص الفوز من أرض مضيفه بودو غليمت النروجي 2 1 في إياب الملحق بعدما سقط في فخ التعادل الايجابي 2 2 على ارضه ذهابا.

ويعيش اياكس واحداً من أسوأ مواسمه إذ يحتل المركز الخامس في الدوري بفارق 26 نقطة عن أيندهوفن المتصدر، وخروج من مسابقة الكأس المحلية على يد هيركوليس، المنافس في دوري الدرجة الثانية، بالخسارة أمامه 2 3 في الدور التمهيدي الثاني.

في المقابل، يقدم أستون فيلا بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري، موسما رائعا حيث يحتل المركز الرابع في الدوري الممتاز.

وأوقعت القرعة فيورنتينا وصيف بطل الموسم الماضي في مواجهة مكابي حيفا الاسرائيلي، فيما يلعب أونيون سان جيلواز البلجيكي الذي بلغ ربع نهائي مسابقة يوروبا ليغ الموسم الماضي مع فنربهتشه التركي.

ويلتقي ممثل بلجيكا الثاني كلوب بروج مع مولده النروجي، وليل الفرنسي مع شتورم غراتس النمسوي، وسيرفيت السويسري مع فيكتوريا بلزن التشيكي الوحيد الفائز بمبارياته الست في دور المجموعات.

ويلعب دينامو زغرب الكرواتي مع باوك اليوناني، وأولمبياكوس اليوناني مع ماكابي تل ابيب الاسرائيلي.