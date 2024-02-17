برلين: قاد المهاجم الدولي المغربي أمين عدلي فريقه باير ليفركوزن إلى الابتعاد ثماني نقاط مؤقتاً في الصدارة بمساهمته الفعالة في فوزه على مضيفه هايدنهايم 2 - 1 السبت في المرحلة الـ 22 من الدوري الألماني.

وصنع عدلي الهدف الأول للدولي الهولندي جيريمي فريمبونغ (45+2)، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 81، فيما سجل مارفين بييرينغر (87) هدف الشرف لأصحاب الأرض.

وهو الهدف الثاني لعدلي مع ليفركوزن هذا الموسم.

كما هو الفوز الثالث توالياً لباير ليفركوزن في الدوري والثامن عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 58 نقطة مبتعداً بفارق ثماني نقاط عن مطارده المباشر بايرن ميونيخ حامل اللقب الأعوام الـ11 الأخيرة والذي يحل ضيفاً على بوخوم الأحد في ختام المرحلة.

وواصل رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو مشوارهم الرائع هذا الموسم نحو تحقيق اللقب الأول في الدوري في تاريخ النادي محافظين على سجلّهم خاليا من الخسارة في 32 مباراة ضمن مختلف المسابقات (28 انتصاراً و4 تعادلات).

وعانى باير ليفركوزن الأمرّين طيلة الشوط الأول قبل أن ينجح فريمبورنغ في افتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية الأخيرة من الوقت بدل الضائع عندما تلقى كرة عرضية زاحفة داخل المنطقة من عدلي سددها بيسراه من مسافة قريبة على يسار الحارس كيفن مولر.

وتابع باير ليفركوزن أفضليته في الشوط الثاني وتناوب مهاجموه على إهدار العديد من الفرص أبرزها تسديدة لصانع ألعابه الدولي الواعد فلوريان فيرتس من مسافة قريبة إثر تمريرة من البديل الإسباني بورخا إغليسياس ارتدت من العارضة قبل أن يشتتها الدفاع (77).

وعوَّض فيرتس بعد أربع دقائق بتمريرة على طبق من ذهب داخل المنطقة وخلف قطبي الدفاع إلى عدلي المتوغل فراوغ الحارس مولر وتابعها داخل المرمى الخالي.

وقلص بييرينغر الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 87 بضربة رأسية إثر تمريرة من النمسوي نيكولا دوفيدان.

وعزز شتوتغارت موقعه في المركز الثالث بفوزه الصعب على مضيفه دارمشتات صاحب المركز الأخير 2 - 1.

ومنح الدولي الغيني سيرهو غيراسي التقدم لشتوتغارت في الدقيقة 14 إثر تمريرة من فالديمار أنتون.

وهو الهدف الأول لغيراسي منذ عودته الاسبوع الماضي إلى صفوف فريقه بعد مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج والثامن عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق ستة أهداف خلف مهاجم بايرن ميونيخ الدولي الإنكليزي هاري كاين المتصدر.

ولعب شتوتغارت الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه باسكال ستينتسل لتلقيه إنذارين (45+22)، لكن ذلك لم يمنعه من تعزيز تقدمه بهدف ثان سجله السوري الأصل محمود محمد داهود (90+2)، قبل أن يسجل سيديل هدف الشرف لأصحاب الأرض بعد ثلاث دقائق (90+5).

وفرَّط بوروسيا دورتموند في تقدمه المبكّر على مضيفه فولفسبورغ بهدف للدولي نيكلاس فولكروغ في الدقيقة الثامنة، واستقبلت شباكه هدف التعادل عن طريق يانيك غيرهاردت مطلع الشوط الثاني (63).

واكتفى دورتموند بنقطة واحدة عزز بها موقعه في المركز الرابع برصيد 41 نقطة بفارق أربع نقاط أمام لايبزيغ الخامس والذي يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ لاحقا.

وجاء سقوط دوتموند قبل سفره الى هولندا لمواجهة أيندهوفن الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وواصل أونيون برلين، مفاجأة الموسم الماضي عندما أنهاه في المركز الرابع، صحوته بفوز ثان تواليا وكان على حساب مضيفه هوفنهايم بهدف وحيد سجله الأميركي برندن أرونسون في الدقيقة 84.

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافع هوفنهايم الفرنسي ستانلي نسوكي (45+3) ومهاجم أونيون برلين كيفن فولاند (45+6).

وحقق ماينتس صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير فوزه الثاني هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه أوغسبورغ بهدف وحيد سجله الهولندي سيب فان دن بيرغ في الدقيقة 44.

وأهدر نديم أميري ركلة جزاء لماينتس (45+6).