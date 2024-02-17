إيلاف من القاهرة: يترقب الملايين من عشاق كرة القدم العالمية المحطة المقبلة لجوزيه مورينيو بعد إقالته من تدريب روما الإيطالي، حيث تشير التقارير إلى أنه لايزال حائراً بين الاستمرار في أوروبا أو القدوم للدوري السعودي.

ومن المعروف أن مورينيو يتمتع بمكانة خاصة بين جماهير كرة القدم، ويملك كاريزما إعلامية كبيرة تجعله في دائرة الاهتمام دائماً، وعلى الرغم من إقالته من روما، إلا أنه لا يزال يحتفظ بنجومية شباك التذاكر.

و على الرغم من أن الأمور لم تسير وفقاً للخطة التي كان يحلم بها في روما، إلا أن نجمه لم يعد أقل سطوعاً، لكنه عاطل عن العمل منذ إقالته من النادي الإيطالي، فماذا سيحدث ؟ وما هي خطوته المقبلة؟

وفقاً لتقارير عالمية فإن"جوزيه مورينيو منفتح بنسبة 100% على فصل جديد، بالتأكيد. وقال فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المتخصص والموثوق في أخبار الانتقالات "مورينيو جاهز".

وأضاف: "لكن وظيفتي هي إخبار الجميع بما يحدث الآن، ومورينيو لا يتفاوض مع أي ناد في الوقت الحالي، على الرغم من الحديث عن امكانية تدريبه فريق الشباب السعودي".

وأضاف الصحفي الإيطالي: "لا يزال الوضع هادئًا، ونستعد للصيف حيث يمكن للسعوديين العودة، لكن دعونا نرى ما سيحدث مع الأندية الأوروبية قبل ذلك، خاصة أنه لايزال يملك طموح البقاء في أوروبا".

يذكر أن مورينيو تحدث عقب إقالته من روما مؤكداً أنه يشعر بالألم من هذا القرار، لأنه رفض عروضاً لتدريب منتخب البرتغال، وكذلك عرضاً كبيراً من الدوري السعودي من أجل الاستمرار مع روما، إلا أن قرار الإطاحة به من تدريب "ذئاب العاصمة" كان مؤلماً على حد قوله.