برلين: فرمل كولن صحوة شتوتغارت عندما أرغمه على التعادل 1 1 السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وكان شتوتغارت في طريقه إلى تحقيق فوزه الخامس توالياً في الدوري عندما تقدم عبر الفرنسي إنزو ميو في الدقيقة 53، لكن المدافع إريك مارتيل حرمه من ذلك بإدراكه التعادل في الدقيقة 62.

واكتفى شتوتغارت بنقطة واحدة عزز بها موقعه في المركز الثالث برصيد 47 نقطة مفرطاً في تشديد الخناق على بايرن ميونيخ الثاني (50) والذي يستضيف لايبزيغ لاحقاً، فيما رفع كولن رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر.

وتعادل فيردر بريمن مع دارمشتات 1 1.

وتقدم فيردر بريمن مبكراً بفضل النيران الصديقة عندما سجل كريستوف تسيمرمان بالخطأ في مرمى فريقه (8)، وأدرك دارمشتات صاحب المركز الأخير التعادل بواسطة يوليان يوستفان (33).

واستعاد بوروسيا مونشنغلادباخ توازنه وحقق فوزه الأول في مبارياته الست الأخيرة عندما أكرم وفادة ضيفه بوخوم، قاهر بايرن ميونيخ في المرحلة الماضية، 5 2.

وحسم مونشنغلادباخ نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين عبر الفرنسي ناثان نغومو (29) ويوليان فيغل (35 من ركلة جزاء)، قبل أن يضيف ثلاثية في الثاني بواسطة روكو ريتس (72) والأميركي جوردان سيباتشو (78) والفرنسي الآخر فرانك أونورا (90+6)، فيما سجل فيليب هوفمان (75) وكيفن شلوتربيك (88) هدفي الضيوف.

وفرّط أونيون برلين، مفاجأة الموسم الماضي عندما أنهاه في المركز الرابع، في فوزه الثالث توالياً عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه هايندهايم 2 2.

وكان الضيوف سباقين إلى التسجيل بعد مرور ثلاث دقائق فقط بواسطة النمسوي نيكولا دوفيدان، وردّ أونيون برلين بهدفين أواخر الشوط الأول عبر روبن غوزنس (44) والمجري أندراس شافر إثر تمريرة من غوزنس (45+2).

وأدرك يان نيكلاس بيستي التعادل لهايندهايم في الدقيقة 71.