لندن : اعتبر الكاميروني أندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنكليزي انه تخطى الأوقات الصعبة التي عاشها في الاشهر الاولى بعد انتقاله الى "الشياطين الحمر" قادما من إنتر الايطالي، مشيراً إلى انه سيبدأ مرحلة التألق من الآن وصاعداً.

وانضم أونانا مقابل صفقة بلغت 60 مليون دولار الصيف الماضي، لكنه ارتكب كماً كبيراً من الاخطاء في بداية الموسم في الدوري الانكليزي الممتاز ودوري أبطال اوروبا.

أريد أن أشعر أنني في منزلي

وأقر اونانا بالصعوبات التي واجهها في التأقلم مع الاجواء الجديدة وقال في هذا الصدد "احتجت الى فترة 6 الى 7 اشهر لكي اعيش شعوراً جيداً. عشت اوقاتا صعبة، كان من الصعب بالنسبة الي ان اشعر بأني في منزلي لكن الامور اصبحت افضل الان".

وتابع "لا أريد الحديث عن مستواي لاني ادرك اي طينة من الحراس انا. الاهم بالنسبة الي هو اكون سعيدا وساتألق"، وتابع أونانا "اعتقد اني بلغت نقطة التحوّل ليس على ارضية الملعب بل من الناحية الذهنية لان كل الامور تغيرت".

واوضح "بطبيعة الحال، انتقلت من أياكس الى إنتر الموسم الماضي، لكن عملية الانتقال هذه كانت سهلة. في المقابل، احتجت الى 7 او 8 اشهر هنا. كانت الفرصة امامي لكي أتعلّم والتعامل مع كل مباراة على حدة".

ونوّه بالمساعدة التي تلقاها من زملائه في الفريق منذ انضمامه الى الفريق بقوله "لطالما وثقوا بي، قالوا لي منذ البداية اسمع يا اندري، النوعية موجودة، انها مسألة وقت ليس الا".